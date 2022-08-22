344 مستفيداً من تنمية المهارات المعرفية لرواد الأعمال برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة في إدارة تطوير الأعمال، حزمة من البرامج والدورات التدريبية التي تنمي المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة بمنظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع الريادية، وتأتي هذه الفعاليات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الداعمة لرواد الأعمال الشباب، وبلغ عدد المستفيدين 344 من رواد الأعمال.

وذكرت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة، أن الإدارة عملت منذ بداية العام على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، بما يدعم رواد الأعمال ويسهم بتبني أفكارهم وطموحاتهم ويحقق لهم قاعدة جماهيرية واسعة النطاق.

وأضافت أن الإدارة نظمت بالتعاون مع شركائها 7 فعالياتٍ شملت ورش وحلقات ودورات تدريبية، منها الورشة التعريفية بمنصة باكمان، والحلقة الشبابية «تمكين الشباب في ريادة الأعمال»، وورشتين تعريفيتين بخدمات ومزايا منصة نون محلي، ودورة «صمم مع كانفا»، وورشة «خطة التسويق الرقمي من مهارات من جوجل»، وورشة «كيف تستخدم ليكند إن كرائد أعمال».

ونوهت عائشة العيان بأن الإدارة بصدد التنسيق والتنظيم لـ 3 ورش في الفترة المقبلة، وهي الورشة التعريفية لمنصة كشك أون لاين والانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية، وورشة أخرى لمحرك جوجل، وورشة ثالثة لمصرف الإمارات للتنمية.