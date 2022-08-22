أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي عن إعادة افتتاح مطار البطين للطيران الخاص عقب إكمال أعمال مُكثفة للتجديد والصيانة، تهدف لزيادة القدرة التشغيلية للمطار وتلبيةً للطلب المتزايد بما يتماشى مع أعلى مستويات السلامة والامتثال. جاء التنسيق والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للطيران المدني ومطارات أبوظبي في هذا المشروع، تماشياً مع جميع أطر وأنظمة الاعتماد لضمان أعلى معايير الامتثال، وتم استلام جميع الموافقات اللازمة بدون أي تأخير.

يُذكر أنّ أعمال تجديد وصيانة مطار البطين قد تطلبت استخدام أكثر من 105 آلاف طن من الإسفلت لتغطية مساحات مختلفة من المدرج والممرات والمسارات، على مساحة تقارب من 240 ألف متر مربع، كما تضمنت الأعمال مد 23 كيلومتراً من الكابلات، بالإضافة إلى مد 15.5 كيلومتر من أنابيب التهوية، وتركيب 400 منفذ جديد لفحص الطائرات.

وتمّ إنجاز الأعمال الأساسية للتجديد والصيانة في أقل من 90 يوماً وتضمنت هذه الأعمال: إعادة تسوية سطح المدرج الحالي الذي يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته ليتمكن من استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض، بالإضافة إلى تشييد جدار فاصل ضخم، وترقية الإضاءة الأرضية وتحسين اللافتات والمناظر الطبيعية.

أفضل الممارسات الدولية

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد مشروع تجديد وصيانة مدرج مطار البطين للطيران الخاص مدى التزام شركائنا في قطاع الطيران المدني بسلامة واستدامة المطار الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، المُخصص للطيران الخاص، ولقد ساهمت المشاركة الفعالة في تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم من قِبل فريق عمل مطارات أبوظبي منذ بداية المشروع وحتى اللحظات الأخيرة لافتتاح المدرج، في ضمان أعلى مستويات الامتثال للمعايير الوطنية وأنظمة وتشريعات الهيئة العامة للطيران المدني الخاصة بالمطارات وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: « إن تجديد وترقية مطار البطين للطيران الخاص يسفر عن العديد من الفوائد الملموسة مثل زيادة قدرة المطار على استيعاب الطائرات الأكبر حجماً، بالإضافة إلى إطالة عمر المدرج وتقليل الوقت والتكاليف اللازمة لأعمال الصيانة».

800 مُتخصص

قال فرانك مكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات أبوظبي: «شارك أكثر من 800 مُتخصص في إكمال مشروع التجديد والصيانة بنجاح مع ضمان عدم التسبب في إزعاج لسكان المناطق المجاورة، ويعكس ذلك حرصنا وسعينا المستمر لدفع عجلة التنمية في الإمارة. وباعتبار مطار البطين الوحيد من نوعه للطيران الخاص على مستوى الشرق الأوسط، فنحن نواصل التزامنا بتزويد عملائنا بمرفق آمن ومضمون يلبي متطلباتهم».