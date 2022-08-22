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الاقتصادي

"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى نيويورك في الشتاء

"الاتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى نيويورك في الشتاء
22 أغسطس 2022 15:11

 تعتزم "الاتحاد للطيران" زيادة أعداد رحلاتها إلى نيويورك اعتبارا من 15 نوفمبر عبر إضافة أربع رحلات أسبوعيا بين أبوظبي ونيويورك ليرتفع عدد الرحلات إلى 11 رحلة أسبوعية دون توقف إلى مطار جون أف كينيدي وذلك في إطار تسهيل حركة السفر إلى الولايات المتحدة الشتاء المقبل.

وستتم خدمة الرحلات الجديدة عبر طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر فيما تتواصل خدمة الرحلات القائمة عبر طائرة إيرباص A350 الجديدة التي تم تخصيصها لخدمة نيويورك منذ شهر يونيو الماضي.

وتتيح تلك الزيادة للمسافرين مزيدا من الخيارات والمرونة بين أبوظبي ونيويورك، وتأتي قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، والذي يقام في جزيرة ياس بأبوظبي بين 17 و20 نوفمبر المقبل.

وسيستفيد المسافرون من إمكانية الربط بين نيويورك وشبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران التي تضم 70 وجهة والتي ستصبح أكثر سهولة وخاصة بالنسبة للوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، فضلا عن إمكانية الربط ما بعد نيويورك إلى ومن 46 وجهة على امتداد الأميركتين، عبر شريك الاتحاد بالرمز جيت بلو ومقرها نيويورك.

وفي هذا الصدد أكد أليكس فيذرستون، نائب الرئيس لشؤون التخطيط للشبكة والتحالفات في الناقلة حرص الاتحاد للطيران على تعزيز شبكة وجهاتها هذا الشتاء لتوفر المزيد من الخيارات أمام الضيوف إلى الوجهات الرئيسية على امتداد شبكتها سواء بقصد العمل أو الترفيه".

وقال: "تواصل خدماتنا إلى نيويوك أداءها القوي وسجلت هذا الصيف رقما قياسيا من حيث إقبال المسافرين والطلب على السفر.. ويسر الاتحاد المضي أبعد في الاستثمار في هذه السوق من خلال تعزيز أعداد الرحلات قبيل ذروة السفر لموسم الشتاء".

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المصدر: وام
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