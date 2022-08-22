الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"نخيل" تعلن عن المخطط الرئيسي لمشروع "جزر دبي"

"نخيل" تعلن عن المخطط الرئيسي لمشروع "جزر دبي"
22 أغسطس 2022 14:50

أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً بدبي، عن رؤية جديدة لمشروع "جزر دبي" تهدف إلى إعادة صياغة مفاهيم وأنماط المعيشة على الواجهة البحرية، حيث سيتألف المشروع من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً. وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيسهم مشروع "جزر دبي" - المعروف سابقاً باسم "جزر ديرة" - بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين.

وستتفرد كل جزيرة ضمن المشروع بعروض استثنائية تتضمن تجارب معيشية مبتكرة، ومراكز ثقافية، وشواطئ خلابة تتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ونوادٍ شاطئية مميزة، كل ذلك في موقع واحد مترابط يمكن الوصول إليه بسهولة سواء من المدينة أو المطار. وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتشكل بذلك ركيزة تدعم طموح دبي بتعزيز قطاع السياحة والضيافة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارة.

ويعزز مشروع "جزر دبي" من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ الخلابة، بما في ذلك شاطئ مستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق "Blue Flag"، ونحو 2 كيلومتر مربع من الحدائق الوارفة الظل والمساحات المفتوحة وملاعب الجولف المتميزة المطلة على الخليج العربي. كما ستدعم شبكة متماسكة من المراسي البحرية ومسارات المشي بمحاذاة الشواطئ والقنوات والممرات المائية مشهد حركة التنقل في المشروع، سواء من خلال هذه القنوات المائية أو عبر الطرق التقليدية والمشي وركوب الدراجات الهوائية، الأمر الذي ينسجم كلياً مع خطة دبي الحضرية 2040 الرامية لتطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومفعمة بالصحة.

بدوره؛ اعتبر نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل"، مشروع "جزر دبي" جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المستقبلية للإمارة مع تركيزه على تعزيز صحة وسعادة المقيمين والزوار، وتوفيره لبنية تحتية رائدة، فضلاً عن مرافق حضرية مشيّدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، مضيفاً أنه سيشكل إضافة نوعية تثري محفظة شركة "نخيل" من المشاريع السكنية ومرافق التجزئة والضيافة والترفيه، لتشكل بدورها وجهات إضافية ضمن هذه الوجهة الاستثنائية في دبي. يذكر أن مشروع "جزر دبي" يمتد على طول الساحل الشمالي لدبي ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق البر والبحر من خلال الجسور البرية وشبكة المواصلات المائية فضلاً عن أنه على بعد مسافة قصيرة من مطار دبي الدولي وخور دبي ومنطقة جميرا ووسط مدينة دبي.

أخبار ذات صلة
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
المصدر: وام
دبي
نخيل
الإمارات
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
أرشيفية
عربي ودولي
ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©