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الاقتصادي

الذهب يتراجع عالمياً لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

سبائك من الذهب
22 أغسطس 2022 09:20

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم لأدنى مستوياتها خلال أكثر من 3 أسابيع، لتواصل تراجعاتها منذ الأسبوع الماضي بعد مكاسب دامت 4 أسابيع متتالية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 1.92 دولار إلى 1745.11 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.27% تعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1758.4 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.56% إلى 18.96 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.15% إلى 889.15 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.13% إلى 2143.52 دولار.

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المصدر: وام
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