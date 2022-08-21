3.5 % نمو سوق الاتصالات بالإمارات سنوياً حتى 2027

يوسف العربي (أبوظبي)

يسجل سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب قدره 3.5% خلال الفترة (2022-2027)، بحسب «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.

وأشارت المؤسسة البحثية العالمية إلى أن الإمارات تتمتع بقطاع اتصالات متقدم تدعمه مبادرات حكومية وسياسات راسخة.

وعزا التقرير نمو صناعة الاتصالات في دولة الإمارات نتيجة التوسع في تطبيقات المستخدم النهائي ونمو إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وشبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك «5G».

وأوضح أنه مع زيادة في استهلاك الإنترنت، مع نمو سوق الفيديو عند الطلب (VOD) ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاستحواذ على حصة واسعة من العملاء، تطلق الشركتان المرخصتان خطط وباقات إنترنت مبتكرة.

وأشار التقرير إلى تطور قطاع الاتصالات في السنوات الخمس الماضية استجابة للمنافسة المتزايدة وتطور متطلبات المستهلك، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الخدمة خلق منافسة شديدة بين شركتي الاتصالات المرخصتين في الإمارات «اتصالات الإمارات» التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية «اتصالات من & e» و«دو».

وأوضح أن قطاع الاتصالات في دولة الإمارات يخضع لرقابة وإشراف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA» والتي تتضمن اختصاصاتها إصدار التراخيص، وإنفاذ اللوائح، وتعزيز مبادرات الحكومة الإلكترونية، وحل النزاعات، وضمان جودة الخدمة والمساواة في الوصول.

مبادرات حكومية

وقال التقرير إن دبي تستعد لأن تصبح واحدة من أذكى المدن في العالم، بفضل التطورات في التكنولوجيا والابتكار والمبادرات، مستفيدة من مبادرة بيانات دبي، ومبادرة دبي (10x)، واستراتيجية دبي الذكية 2021، واستراتيجية دبي لـ «البلوكتشين»، ومنصة «دبي بالس» وغيرها.

وأضاف أن استراتيجية إنترنت الأشياء في دبي (IoT) والتي تهدف إلى بناء منظومة عمل لإنترنت الأشياء، وتعد الأكثر تقدماً لتحويل المدينة إلى مدينة ذكية نموذجية، ستوفر مع المبادرات المذكورة فرصاً هائلة لنمو سوق الاتصالات في الإمارات.

الأسرع عالمياً

وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بواحدة من أعلى سرعات التنزيل في العالم على شبكات الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتعد واحدة من أعلى سرعات النطاق العريض الثابت نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية، مع التركيز على الألياف بدلاً من ترقية الشبكات النحاسية.

الجيل السادس

ونوه التقرير بأنه في يوليو 2021، أعلنت اتصالات عن خططها الطموحة الخاصة بالأجيال المستقبلية من شبكات الهواتف المتحركة، من خلال جهودها الكبيرة نحو تحقيق شبكة الجيل السادس «6G»، وإجراء البحوث، وتطوير المعايير الدولية التي تعتبر بمنزلة اللبنات الأساسية لمنظومة الجيل السادس من الشبكات.

وأصبح تقدم وتطور تقنيات الهواتف المتحركة الجديدة أكثر سرعة من أي وقت مضى، حيث إن توفر مميزات وإمكانيات جديدة، واستخدام ترددات الموجة المليمترية في شبكة الجيل الخامس جاء نتيجة لهذا التقدم، والذي من المتوقع أن يكتمل بطيف تيراهيرتز في شبكة الـ «6G»، حسب التقرير.

الجيل الخامس

ولفت التقرير إلى أنه في أبريل 2021 تعاونت «اتصالات»، مع «نوكيا» كشريك رئيسيّ، بنشر شبكات الجيل الخامس «5G» لتقديم خدمات النطاق العريض المحسّنة لقطاع الهاتف المتحرك وتوسيع تغطية شبكة الجيل الخامس وفرص تحقيق الإيرادات منها.

وتتيح إمكانيات «5G» تطبيقات مبتكرة، مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) (AR)، كما تدعم فرص تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للاستفادة من العديد من حالات استخدام إنترنت الأشياء (IoT) في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والترفيه، وبالتالي توليد إيرادات جديدة والمساعدة في نمو السوق.

العمل عن بُعد

ولفت التقرير إلى أهمية حلول العمل من المنزل والتي حلت محل مكان العمل أو المكتب لملايين العمال المحترفين في المنطقة.

وفي يونيو 2020، رصد بحث بتكليف من «Ciena» أن 85% من المشاركين البالغين في الإمارات العربية المتحدة يعملون الآن من المنزل لبعض الوقت على الأقل.

ووجد البحث أيضاً أن زيادة الطلب على اتصالات الإنترنت المنزلية لا تقتصر على العمل عن بعد، حيث يشارك 67% من البالغين في الإمارات في المزيد من مكالمات الفيديو للتواصل مع الزملاء والأحباء، ويستخدم 78% وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، ويشاهد 74% المزيد من التلفزيون والأفلام عبر الإنترنت خلال فترات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويكثف العمل من المنزل الاستخدام الحديث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة التي تتيح الاتصال في الوقت الفعلي من خلال البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي وعقد المؤتمرات عبر الفيديو.

تراجع أسعار الأجهزة يرفع اشتراكات الجيل الخامس

أكد تقرير «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث أن سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد معدلات استبدال عالية لأجهزة الهاتف المتحرك مع تحول المستخدمين من الهواتف التقليدية إلى الهواتف الذكية، ومن الهواتف الذكية العادية إلى الأجهزة الداعمة للجيل الخامس نتيجة انخفاض الأسعار الأجهزة.

ولفت التقرير أن النمو المشترك في النطاق العريض المتنقل والهواتف الذكية وانتشار الأجهزة والبرمجيات أت إلى التبني السريع لشبكة «5G».

وقال إن شركات الاتصالات في المنطقة استفادت من زيادة الطلب على خدمات الهاتف المتحرك والتلفزيون خلال جائحة كوفيد.

ووفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت نسبة انتشار اشتراكات الهاتف المتحرك نهاية العام 2020 نحو 186.1 اشتراك لكل مائة نسمة، مقارنة بنحو 181.5 اشتراك لكل مائة نسمة في يونيو 2020.