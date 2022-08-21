الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«نون» تشتري «نمشي» للأزياء

«نون» تشتري «نمشي» للأزياء
22 أغسطس 2022 00:54

دبي (رويترز)

أخبار ذات صلة
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»

 قالت شركة إعمار العقارية في دبي، أمس الأول، إنها قررت بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء شركة نمشي إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية يملكها محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقالت إعمار في إفصاح قدمته إلى سوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها «قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون... لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة... علماً بأن سعر البيع بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي».
تأسست شركة إعمار على يد العبار وهو العضو المنتدب للشركة.
واشترت شركة إعمار موقع نمشي بمبلغ إجمالي قدره 281 مليون دولار، بعد أن استحوذت أولاً على حصة 51 بالمئة في عام 2017، قبل شراء النسبة المتبقية البالغة 49 بالمئة في عام 2019.
وقالت إعمار: «السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع».
وذكرت رويترز في أغسطس 2021 أن المطور يدرس خيارات لبيع نمشي.

آخر الأخبار
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
عربي ودولي
الأمني الروسي يكشف تفاصيل مقتل ابنة صديق بوتين
اليوم 16:58
أرشيفية
الاقتصادي
فورد تؤكد إلغاء 3 آلاف وظيفة
23 أغسطس 2022
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
الرياضي
الزمالك يُتوج بـ «الدرع 14»
23 أغسطس 2022
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
دنيا
دراسة تكشف «مفاجأة» غريبة عن الكلاب
23 أغسطس 2022
أرشيفية
ثقافة
تفكيك قنبلة اكتشفت في مهرجان ثقافي بالسويد
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©