«نون» تشتري «نمشي» للأزياء

دبي (رويترز)

قالت شركة إعمار العقارية في دبي، أمس الأول، إنها قررت بيع مشروعها للتجارة الإلكترونية في الأزياء شركة نمشي إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية يملكها محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت إعمار في إفصاح قدمته إلى سوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها «قرر الموافقة بشكل مبدئي على بيع شركة نمشي إلى شركة نون... لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة... علماً بأن سعر البيع بإجمالي 335.2 مليون دولار كمقابل نقدي».

تأسست شركة إعمار على يد العبار وهو العضو المنتدب للشركة.

واشترت شركة إعمار موقع نمشي بمبلغ إجمالي قدره 281 مليون دولار، بعد أن استحوذت أولاً على حصة 51 بالمئة في عام 2017، قبل شراء النسبة المتبقية البالغة 49 بالمئة في عام 2019.

وقالت إعمار: «السعر ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع».

وذكرت رويترز في أغسطس 2021 أن المطور يدرس خيارات لبيع نمشي.