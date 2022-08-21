متسوق هندي يفوز بجائزة «مول مليونير»

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت النسخة الثانية من مسابقة مول مليونير التي نظمتها مجموعة اللولو العالمية عن فوز المتسوق الهندي سيلفراني دينل في السحب النهائي للجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم.

وجرت الجولة الأخيرة من السحب في الوحدة مول بحضور ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة اللولو برفقة واجب الخوري، مدير لاين للاستثمار والعقارات، ذراع إدارة وتطوير مراكز التسوق لمجموعة اللولو. وتأتي هذه الفعالية بالشراكة مع عروض أبوظبي، ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأثبتت سحوبات مول مليونير على مدار الأسابيع الماضية، أنها الجوائز الأكثر قيمة في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، حيث نال 14 فائزاً جوائز فردية بقيمة 25000 درهم لكل منهم. كما تم منح إجمالي 1.5 مليون درهم كجوائز للعملاء في التسعة مراكز التجارية المشاركة في جميع أنحاء أبوظبي، الذين شاركوا بإنفاق ما لا يقل عن 200 درهم حتى تاريخ 6 أغسطس 2022.