«دبي للسلع» يطلق عقوداً آجلة لـ«بتكوين» و«إيثريوم»

حسام عبدالنبي (دبي) كشف أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة، عن دراسة المركز إطلاق عقود آجلة للعملات المشفرة «بيتكوين» و«إيثريوم» بالتعاون بين بورصة دبي للذهب والسلع ومركز «كريبتو» الذي تم إطلاقه منتصف عام 2021 من أجل توفير بيئة متكاملة لتطوير وتشغيل تقنيات البلوك تشين وغيرها من تقنيات الكريبتو الأخرى.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي عقده المركز، إن تلك العقود الآجلة للعملات المشفرة لن تكون نسخة من العقود الآجلة المطروحة في الخارج، حيث سيتم تصميمها بطريقة تناسب وتلبي الاحتياجات والقواعد التنظيمية في الدولة، مشيراً إلى أن توقيت إطلاق تلك العقود يعتمد على الجاهزية وأن تكون مفيدة للسوق ويتواجد طلب عليها.

المزيد من المنتجات

أحمد بن سليم



وأوضح ابن سليّم، أن مركز دبي للسلع المتعددة يتعاون في الوقت الحالي مع «ناسداك دبي» باعتبارها المزود التكنولوجي للمركز من أجل توفير تحديثات لأنظمة بورصة دبي للذهب والسلع من أجل إطلاق المزيد من المنتجات. وذكر أن عدد الشركات العاملة في مجال التشفير والمنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة يتجاوز في الوقت الحالي 400 شركة ما يشكل نسبة كبيرة تفوق 40% من الشركات العاملة في هذا القطاع بالدولة حيث شهد مركز «كريبتو» في مركز دبي للسلع المتعددة، اهتماماً كبيراً عقب إطلاقه في منتصف عام 2021، واستمر هذا النمو خلال العام 2022، لتشكل الشركات العاملة في قطاع التشفير 14% من الشركات الجديدة المنضمة خلال النصف الأول من عام 2022.

ونوه بأن المركز يرحب بجميع الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال الكريبتو، بدايةً من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات مدعومة بتقنية البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وبيئات الميتافيرس ووصولاً إلى الشركات التي تتداول في أصول التشفير.

قطاع التشفير

وأرجع ابن سليّم، استقطاب المركز لعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التشفير إلى بيئة الأعمال المتميزة التي يوفرها المركز وكذا منح تراخيص للشركات في وقت مبكر حيث انضمت أول شركة إلى المركز في عام 2015 إلى جانب توقيع اتفاقيات مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي لتمكين شركات الأصول المشفرة من تأسيس مقراتها في المركز. وأضاف أن من أهم العوامل التي شجعت شركات التشفير على طلب الترخيص، تقديم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من «كريبتو فالي لابز»، وهي الشركة الداعمة لمشروع «كريبتو فالي» المدعوم من الحكومة السويسرية، والذي شكّل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل كاردانو وإيثريوم، معلناً تعاون «دبي للذهب والسلع» مع شركة «باينانس تكنولوجي الشرق الأوسط» والتي تمثل أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، من أجل زيادة عدد المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في قطاع التشفير.

مراكز للسلع

وعن رغبة مركز دبي للسلع المتعددة في إطلاق مراكز متخصصة لتجارة الكاكاو واللحوم على غرار مركزي الشاي والقهوة، أكد الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة، أن هناك عدداً من الدول التي أبدت رغبتها في توريد انتاجها من الكاكاو إلى دبي من أجل التحميص والتجهيز والتعبئة ومنها غانا وكوت ديفوار، مشيراً إلى أنه يمكن البدء بتحميص الكاكاو في مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لحين انشاء مركز متخصص حيث توجد أولوية في الوقت الحالي للانتهاء من توسعات مركزي الشاي والقهوة ثم البدء في انشاء مراكز متخصصة لسلع مختلفة مثل الكاكاو واللحوم وغيرها، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك 20 موقعاً داخل «جافزا» يتم المفاضلة فيما بينها من أجل اختيار الموقع الأنسب لنقل مركز الشاي الذي لاتوجد مساحة إضافية لتوسعته في موقعة الحالي.



الانتقال للمقار

وفيما يخص نسبة الإنجاز في برج أبتاون تاور التابع للمركز، أفاد ابن سليّم، بأن الشركات يمكنها بدء نشاطها في مكاتبها الجديدة في البرج اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل حيث تم حجز المكاتب المتاحة في البرج الجديد بالكامل، فيما يتوقع بدء تشغيل الفندق والوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال إنه تم حتى الآن تأجير مساحات كبيرة ضمن الـ 22 طابقاً من طوابق المساحات المكتبية المتميزة من الدرجة الأولى وذلك قبل اكتمال البرج المقرر في الربع الأخير من 2022 حيث تم الانتهاء حالياً من عملية البناء ويتم الآن مرحلة الاختبار والتشغيل، مشيراً إلى أن المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، سيقوم من خلال وحدته التابعة، «مختبر جي آي ايه- مركز دبي للسلع المتعددة» بتأجير مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في برج أبتاون تاور التابع للمركز والذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً ويوفر حلولاً تجارية وسكنية ومساحات تجزئة رائدة عالمياً.



جذب الشركات

ورداً على سؤال عن توقعات أداء مركز دبي للسلع المتعددة في العام الحالي، أجاب بن سليّم، بأن مركز دبي للسلع المتعددة، حقق أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه بعدما استقطب 1469 شركة جديدة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022، ما يمثّل زيادةً بنسبة 19% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أنه في شهر يونيو 2021 وحده، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 323 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء شهري منذ تأسيس المركز الذي أصبح اليوم موطناً لأكثر من 21 ألف شركة مُسجلة، متوقعاً أن يبلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى المركز نحو 3 الأف شركة خلال عام 2022 بأكمله.



رجح ابن سليّم، تحقيق طفرة في عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة من الدول التي وقعت الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها وخاصة الهند وإسرائيل وإندونيسيا لاسيما في ظل المزايا التي توفرها تلك الاتفاقيات من تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، و تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، تسهيل الإجراءات الجمركية، و توفير قواعد واضحة وشفافة.

ولفت إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة اختتم خلال الشهر الحالي حملته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في مدينتي تشيناي وكيرلا بالهند، حيث سلط الضوء على مزايا ممارسة الأعمال في دبي للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً وخلال الفعاليات، قام كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بمخاطبة أكثر من 300 من ممثلي مجتمع الأعمال الهندي من مجموعة من القطاعات.