الإمارات: 84 مليار درهم أرباح الشركات الوطنية المدرجة

ارتفعت الأرباح الصافية للشركات الوطنية المُدرجة في أسواق المال المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 56.07% إلى 83 ملياراً و739 مليون درهم، مقابل 53 ملياراً و656 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستناداً إلى إفصاحات 118 شركة مُدرجة أعلنت نتائجها المالية، زادت الأرباح الصافية لتلك الشركات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الفائت بنحو 30.1 مليار درهم، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

واستحوذت 74 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بنسبة 70.3% بعد تحقيقها أرباحاً صافية بـ 58 ملياراً و847 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 65.5% مقابل 35 ملياراً و553 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وحازت 44 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على ما نسبته 29.7% من إجمالي أرباح الشركات، مع تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 24 ملياراً و891 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو قدره 37.5%، مقابل نحو 18 ملياراً و102 مليون درهم في النصف الأول من العام المنصرم.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بنسبة ناهزت 29%، مع تحقيق 17بنكاً أرباحاً صافية بنحو 24 ملياراً و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 40.5%، مقارنة بنحو 17 ملياراً و213 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وتصدرت شركة «العالمية القابضة» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 137% لتصل إلى 10.35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحل بنك «أبوظبي الأول» في المركز الثاني بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم بارتفاع 50%.

وحققت شركة «ألفا ظبي القابضة» أرباحاً صافية بنحو 7.9 مليار درهم بنمو 357.6%.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 5.3 مليار درهم.

وسجلت «إعمار العقارية» 66% نموّاً في أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليار درهم.

وحققت مجموعة «&e» (اتصالات سابقاً) صافي أرباح بنحو 4.9 مليار درهم بنمو 2.5%.

وبلغت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11.3 مليار درهم، بزيادة 15%.

ونمت أرباح «فيرتيجلوب» 155% لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري. ووصل صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت أرباح «بروج» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% إلى 1.512 مليار دولار.

وزادت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري إلى 3.059 مليار درهم بنمو 21%.

وسجل «دبي الإسلامي» نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم.

وسجّلت «أدنوك للتوزيع» صافي أرباح بقيمة 1.56 مليار درهم، ونمت الأرباح الصافية لـ«الدار العقارية» إلى 1.53 مليار درهم بزيادة 44%.

وارتفعت أرباح «بنك المشرق» إلى 1.4 مليار درهم، بينما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 1.9 مليار درهم بزيادة 17%، ونمت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي 30% لتبلغ 1.4 مليار درهم. ووصل صافي أرباح شركة «أدنوك للحفر» إلى 1.39 مليار درهم، بزيادة 34%.