87 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بنهاية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حققت مطارات دولة الإمارات الرئيسية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة انتعاشه قوية في الحركة التشغيلية منذ بداية العام الجاري تضاعفت معها أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 42 مليون مسافر، وهو ما يعادل إجمالي أعداد المسافرين في عام 2021 بأكمله، وسط توقعات أن يصل إجمالي عدد المسافرين بنهاية العام الجاري إلى 87 مليونا.

ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للطيران المدني، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي نحو 13 مليوناً و10 ملايين في مطار الشارقة ونحو 62.4 مليون في مطار دبي الدولي، فيما يرجح أن يتجاوز إجمالي حركة المسافرين نحو 87 مليون مسافر مع إضافة الحركة المتوقعة في بقية المطارات الدولة بنهاية العام، وهو ما يتجاوز ضعف الأعداد المسجلة في العام 2021 والتي بلغت 41 مليون مسافر.

وتشير التقديرات الأولية إلى استعادة حركة المسافرين عبر مطارات الدولة أكثر من 68% من مستويات الحركة المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، والتي بلغت نحو 128 مليون مسافر عام 2019، مع توقعات استمرار الانتعاش القوي في حركة السفر، بعد تخفيف القيود التي فرضتها كافة دول العالم بسبب جائحة كوفيد-19، والارتفاع القياسي في الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات. ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حفاظ قطاع السفر الجوي في الإمارات على معدلات انتعاش قوية بنهاية يونيو الماضي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) 76.2% في يونيو 2022 مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية والتي بلغت 70.8% من مستويات ما قبل الجائحة.

13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي

تتوقع «مطارات أبوظبي»، ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي إلى أكثر من 13 مليون مسافر خلال العام الجاري، بزيادة تتخطى 160% من إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال 2021.

ونجحت مطارات أبوظبي في توسيع شبكات الخطوط الجوية العاملة بمطار أبوظبي الدولي بشكل كبير العام الجاري لتربط العاصمة مع نحو 102 وجهة، مقارنة ب 75 وجهة في عام 2020، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة تعافي القطاع في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

62.4 مليون مسافر عبر مطار دبي

توقعت «مطارات دبي» ارتفاع اجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 62.4 مليون مسافر، في ظل مؤشرات الأداء القوي خلال الستة أشهر الأولى، وتوقعات النصف الثاني بمتوسط عدد المسافرين يصل إلى 5.6 مليون مسافر شهرياً.

وقال ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي لـ«الاتحاد»: إن مطارات دبي تتوقع توقع عودة حركة المسافرين عبر مطار دبي لمستويات ما قبل الجائحة تدريجياً حتى العام 2024، مرجحاً أن ترتفع الحركة العام المقبل ليصل إجمالي المسافرين إلى 77 مليون مسافر، ثم إلى 87 مليون مسافر في عام 2024، وهو ما يعادل الرقم المسجل قبل الجائحة عام 2019. وأشار الجوكر إلى تسارع وتيرة تعافي السفر عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي مع نمو متواصل في حركة مسافري الترانزيت عبر المطار، والتي استعادت ما يزيد على 60% من مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، لافتاً إلى أنه وفي ظل المتغيرات الإيجابية في حركة السفر الدولية والتوسع المتواصل في شبكة الربط بين مطار دبي والمطارات الدولية، فإن جميع المؤشرات تشير إلى تسارع وتيرة التعافي مع تجاوز الطلب كافة التوقعات السابقة.

استقبل مطار دبي الدولي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 27.9 مليون مسافر، مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 161.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، لتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 67.5% من معدلات حركة المسافرين عبر المطار خلال نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كوفيد.

وحسب مؤسسة مطارات دبي، حافظ المطار على أدائه الاستثنائي وتحقيق النمو على أساس ربع سنوي للمرة التاسعة على التوالي منذ بداية الوباء العالمي، حيث سجل 14.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً زيادة 190.6%، على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي، والتي استمرت 45 يوماً خلال شهري مايو ويونيو 2022.

10 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة

يتوقع مطار الشارقة أن يتخطى إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال العام الجاري حاجز الـ 10 ملايين مسافر، وذلك مع توقع استمرار النمو الإيجابي في معدلات السفر خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة تزايد الإقبال على السفر عبر مطار الشارقة، في ظل توسع شبكة الوجهات التي يخدمها.

وحقق مطار الشارقة معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 142.74% (تقارب 6 ملايين مسافر)، مقارنة مع 2.45 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021، كما شهد المطار نمواً في حركة الطائرات لتسجل 41.19 ألف رحلة، مقارنة بـ21709 رحلات في النصف الأول من 2021 بنسبة زيادة 89.73%.