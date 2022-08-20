ناجل يطالب «المركزي الأوروبي» بمواصلة رفع أسعار الفائدة

فرانكفورت (وكالات)

قال رئيس البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل لصحيفة ألمانية إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا، في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعاً بشكل غير مريح طوال عام 2023.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المئة الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلاً إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو.

يواكيم ناجل

ولكن صحيفة راينيشين بوست نقلت عن ناجل قوله أمس، إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز عشرة في المئة في الأشهر المقبلة.

وقال ناجل: إن «الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه وأن يبلغ في المتوسط ست نقاط العام المقبل»، مشيراً إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد على توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5 في المئة لعام 2023. واعترف ناجل أيضاً بأن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركوداً خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة.

ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في 8 سبتمبر المقبل.

وقال ناجل: «تنتهي صلاحية خفض أسعار الوقود وتذكرة التسعة يورو بحلول الخريف، وهو ما من شأنه أن يرفع معدل التضخم بمقدار نحو نقطة مئوية واحدة».

وأوضح، في المقابل، أن من المفترض خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار، وقال: «بوجه عام من الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 10% في أشهر الخريف».

ولم يتطرق ناجل إلى رقم محدد لزيادة محتملة في سعر الفائدة، وقال: «سيكون من الضروري الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط عند 2%. أنا مقتنع بأن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات السياسة النقدية الضرورية».