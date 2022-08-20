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الاقتصادي

«إم إس سي» و«لوفتهانزا» تقدمان عرضاً لشراء حصة في «إيتا»

«إم إس سي» و«لوفتهانزا» تقدمان عرضاً لشراء حصة في «إيتا»
21 أغسطس 2022 01:46

روما (وكالات) 

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أفاد تقرير بأن مجموعة من المستثمرين بقيادة عملاق شحن الحاويات إم.إس.سي. ميدتيرينيان وشركة الطيران الألمانية دويتشه لوفتهانزا، يمكن أن تعرض نحو 850 مليون يورو (853 مليون دولار) للاستحواذ على نسبة من شركة النقل الجوي الإيطالية إيتا. وذكرت صحيفة «إل ميساجيرو» أن المجموعة قد تحاول يوم الاثنين شراء 80% من شركة إيتا، بغرض تشكيل قيادة عالمية في الشحن وسفر الركاب بدمج أصول إم.إس.سي. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر المعلومات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن الصحيفة، أن مجموعة أخرى بقيادة سيرتاريس مانجمينت الأميركية للسفر والسياحة، تعرض نحو 600 مليون إلى 650 مليون يورو مقابل الاستحواذ على 60% من إيتا، فيما يظل الجزء المتبقي في يد وزارة المالية الإيطالية.

لوفتهانزا
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