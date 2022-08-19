«سوق أبوظبي» الأعلى عربياً في ارتفاع القيمة السوقية

أبوظبي (وام)

تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية، البورصات العربية على صعيد الأداء خلال الأسبوع الماضي مع صعود مؤشره بنسبة 3.6%، فضلاً عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.03% بفضل ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات المواد الأساسية والخدمات المالية والطاقة، حسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة لصندوق النقد العربي.

وأضاف الصندوق أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت بنسبة 2.5% أو ما يعادل نحو 110 مليارات و637 مليوناً و836 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

القيمة السوقية

وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و575 ملياراً و88 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات 464 ملياراً و450 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.ولفت إلى أن غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية واصلت حصد المكاسب خلال الأسبوع الماضي اتساقاً مع التحسن الذي تشهده غالبية الأسواق المالية العالمية، خاصة الأميركية والأوربية وعدد من البورصات الآسيوية.

وذكرت النشرة أن تسع بورصات عربية شهدت ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، تصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.6%، ثم بورصتا دبي وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 2.35% و2.75% على الترتيب؛ كما سجلت بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودمشق وفلسطين صعوداً بنسب تراوحت بين 1.2% و1.95%، فيما شهدت بورصتا تونس وعمّان تحسناً بأقل من 1%.

سيولة للأسهم

من جهة أخرى، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 8.1 مليار درهم في ختام تداولات الأسبوع الجاري، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات. وتوزعت السيولة بواقع 6.46 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.692 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 2.1 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 77.4 ألف صفقة.

وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بنحو 156.7 مليون درهم، منها 32.46 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و124.2مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.49 مليار درهم. وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.73% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 3419.72 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10100.45 نقطة.