بنك أوف أميركا: الأوراق المالية تعزز جاذبيتها رغم ارتفاع الفائدة

نيويورك (وكالات)

أكد تقرير اقتصادي صدر أمس عن مجموعة بنك أوف أميركا المصرفية استمرار إقبال المستثمرين على شراء السندات والأسهم، متجاهلين اعتزام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مواصلة زيادة أسعار الفائدة مما يقلص تقليدياً جاذبية الأسهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الذي أعده فريق من الخبراء بقيادة ميشيل هارتنت، أن صناديق الاستثمار في الأوراق المالية على مستوى العالم جذبت خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس الحالي استثمارات جديدة بقيمة 7.9 مليار دولار.

وشهدت الأسهم الأميركية استمرار تدفق الأموال إليها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زادت قيمة المشتريات الجديدة عن قيمة المبيعات في السوق بمقدار 9.2 مليار دولار. وزادت قيمة مشتريات السندات العالمية عن قيمة مبيعاتها بنحو 500 مليون دولار بفضل زيادة الاستثمار في السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد.

وقال تقرير بنك أوف أميركا: إن القلق من قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن زيادة الفائدة ضعيف للغاية في سوق الأوراق المالية، حيث يتوقع المتعاملون مضي البنك المركزي في مسار زيادة الفائدة، نظراً لأنهم يتوقعون وصول معدل التضخم بحلول الربيع المقبل إلى ما بين 5 و6%، وهو ما يزيد بشدة على المستوى الذي يستهدفه البنك وهو 2% سنوياً.