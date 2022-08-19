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الاقتصادي

الصناعة الأوروبية تعاني ارتفاع أسعار الغاز

الصناعة الأوروبية تعاني ارتفاع أسعار الغاز
20 أغسطس 2022 01:30

فرانكفورت (د ب أ)

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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى ما يقرب من 251 يورو لكل ميجاوات/ساعة، ما أدى إلى تفاقم الضغط على الصناعة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية أن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بنسبة 37.2% في يوليو على أساس سنوي، وهي زيادة غير مسبوقة. وعزا المكتب السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 164% على أساس سنوي.
وفي صباح أمس بلغ سعر الغاز نحو 237 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وقبل عام كان يتم تداول الغاز مقابل نحو 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة.
وبعد أن ظلت الأسعار مستقرة عند نحو 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة في الأسبوعين الأولين من أغسطس الجاري، وضعت الزيادة الأخيرة الأسعار عند مستوى تم تجاوزه لفترة وجيزة فقط في أوائل مارس، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة بعد وقت قصير من بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتبحث ألمانيا ودول أخرى تعتمد على الغاز الرخيص من روسيا عن بدائل بشكل عاجل، لكن شركات استيراد الغاز تضطر لشراء الغاز من أماكن أخرى بأسعار أعلى حتى تتمكن من الإيفاء بعقودها، ما يؤثر تدريجياً على فواتير المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.

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