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الاقتصادي

223 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد»

223 مليون درهم أرباح «تعاونية الاتحاد»
20 أغسطس 2022 01:30

دبي (الاتحاد) 

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حققت تعاونية الاتحاد أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 223.2 مليون درهم، بنمو 0.3%، مقارنة مع 222.4 مليون درهم في عام 2021.
وبينت في تقريرها المالي الأولي الذي تم إعداده لسوق دبي المالي، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الستة أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود إلى الإدارة الجيدة والتوجيهات الدائمة لمجلس الإدارة وفريق العمل لتخفيض التكاليف المباشرة بنسب أكبر من انخفاض الإيرادات. وبينت في تقريرها ارتفاع النقد في الصندوق والبنوك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.5%، فيما ارتفعت نسبة إجمالي الموجودات 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

تعاونية الاتحاد
سوق دبي المالي
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