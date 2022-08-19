الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في شهر

لندن (رويترز)

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس، وفي سبيلها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في شهر، في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وبحلول الساعة 09.40 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1753.84 دولار للأوقية (الأونصة) في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2021.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضاً إلى 1767 دولاراً.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطاً نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائداً بنسبة 2.7 بالمئة هذا الأسبوع.

لكن كريج إرلام كبير محللي السوق لدى أواندا قال: «أظهر الذهب بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات، وقد يعود للارتفاع سريعاً إذا هدأت زيادة الدولار».

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) يوم الخميس: إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.23 دولار للأوقية وخسرت نحو 7.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2020.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 902.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2144.85 دولار ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضاً.

وفي سوق الصرف، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأميركي أمس مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأميركي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 بالمئة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو. وتراجع الإسترليني 0.4 بالمئة لأدنى مستوى في شهر مسجلاً 1.1882 دولار.

واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 بالمئة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو. أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي لاثنين بالمئة.

وارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو. وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية، بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيراً نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين سبعة بالمئة مسجلة 21793 دولاراً، وانخفضت إيثر 5.8 بالمئة إلى 1737 دولاراً.