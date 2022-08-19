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الاقتصادي

النفط في طريقه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف من الركود

النفط في طريقه لخسارة أسبوعية وسط مخاوف من الركود
20 أغسطس 2022 01:30

لندن (رويترز) 

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تراجعت أسعار النفط أمس بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو بنسبة واحد بالمئة مسجلة 95.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.26 بتوقيت جرينتش. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.59 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتاً، أي بنسبة واحد بالمئة.
وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من ثلاثة بالمئة.
وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى، بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضاً.
وفي مؤشر على انحسار اختناق إمدادات النفط، قلت الفجوة بين السعر الفوري لبرنت وثاني أقرب شهر استحقاق للعقود الآجلة بمقدار خمسة دولارات تقريباً عنها في نهاية يوليو.
وقال محللون في مؤسسة بي.في.إم: «الركود العالمي وتدميره للطلب في صدارة ومركز المخاوف الحالية نظراً للبيانات الضعيفة القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد مهيمنة وقد تكبح الطلب على النفط».

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