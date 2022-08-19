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الاقتصادي

الأسهم اليابانية تتراجع والأنظار على «المركزي الأميركي»

الأسهم اليابانية تتراجع والأنظار على «المركزي الأميركي»
20 أغسطس 2022 01:30

طوكيو (رويترز) 

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تخلت الأسهم اليابانية عن مكاسبها وأغلقت مستقرة أمس مع انخفاض الأسهم التي قادت الارتفاع في الآونة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون ندوة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.
وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة عند 28930.33 نقطة. وكان قد فتح على ارتفاع بنسبة 0.53 بالمئة ليتجاوز حاجز 29 ألف نقطة. وخسر المؤشر 0.96 بالمئة أمس الأول لكن مكاسبه بلغت 1.07 بالمئة خلال الأسبوع.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة.
ومن بين الأسهم المكونة للمؤشر نيكي، وعددها 225، أغلق 145 على ارتفاع وانخفض 73 سهماً وظل سبعة دون تغيير.
وانخفض سهم فاست ريتيلينج، التي تدير متاجر ملابس من بينها أونيكلو، بنسبة 1.25 بالمئة، مما كان له أكبر أثر على المؤشر.
ومُني سهم شركة تريند ميكرو للأمن الإلكتروني بأكبر خسارة وانخفض ثلاثة بالمئة.
وانخفض سهم شركة دايتشي سانكيو الدوائية 2.62 بالمئة. كما هبط سهم نيبون للألواح الزجاجية 2.69 بالمئة بعدما ارتفع بنسبة 5.28 بالمئة أمس الأول.

الأسهم اليابانية
البنك المركزي الأميركي
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