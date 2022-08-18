المستثمرون الأجانب يضخون 129 مليون درهم في «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب 129 مليون درهم لشراء أسهم جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.

وسجلت قيمة التداول الإجمالية في سوق العاصمة أبوظبي 1.232 مليار درهم توزعت على تداولات بنسبة 81.73% من إجمالي القيمة، استحوذ عليها مواطنو دولة الإمارات الذين هيمنت على تداولاتهم عمليات جني أرباح خلال الجلسة، مستفيدين من ارتفاع أسعار الأسهم وقيمتها السوقية خلال الجلسات السابقة، فيما استمر الأجانب بعمليات تجميع لزيادة حصيلة ملكيتهم في الأسهم المدرجة بالسوق، فيما يعتبر مؤشراً على توقعات إيجابية للصناديق الاستثمارية الأجنبية لأداء سوق المال والاقتصاد الوطني والشركات المدرجة خلال الأشهر المقبلة، ولذا بلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول 18.27% في الجلسة.

وتظهر التداولات أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) نفذوا 4579 صفقة خلال الجلسة، منها 1740 صفقة بيع مقابل 2839 صفقة شراء، وكانت محصلتها الاستحواذ على 15.7 مليون سهم جديد، بقيمة إجمالية بلغت 122.8 مليون درهم (صافي شراء).

وأما المستثمرون العرب (غير الخليجيين) فقد سجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 4 ملايين درهم تقريباً، تلاهم المستثمرون الخليجيون بمحصلة تداول قيمتها 2.1 مليون درهم صافي شراء أيضاً.

وبضغط من عمليات البيع وجني الأرباح التي نفذتها الشركات والصناديق المحلية المستثمرة بسوق أبوظبي، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.6% تقريباً ليغلق عند مستوى 10125 نقطة، فيما استقرت القيمة السوقية عند مستوى 2.117 تريليون درهم، وفقاً لمستويات الإغلاق الرسمية لأسعار الشركات المدرجة.

في السياق ذاته، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام جلسة أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب أكثر من 145 مليون درهم. وتوزعت السيولة بواقع 1.232 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و454.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 379.19 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.2 ألف صفقة.