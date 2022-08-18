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الاقتصادي

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى قرب 59 مقابل الدولار

الروبل الروسي يواصل الصعود مقابل الدولار
18 أغسطس 2022 21:28

ارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت الأسهم الروسية.
وبحلول الساعة 14.44 بتوقيت جرينتش، صعد الروبل 2.4 بالمئة مقابل الدولار عند 59.27، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو عند 58.90.
وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8 بالمئة إلى 59.94، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.
وبفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام.
وتراجعت تقلبات الروبل بعد تأرجحه بشكل حاد مع وصوله إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 مقابل الدولار في بورصة موسكو في مارس، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، ثم صعوده إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 50.01 في يونيو.
وفي سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 8.90 بالمئة، قبل أن ترتفع مجددا 9.01 بالمئة عند الإغلاق أمس الأربعاء.
وصعد مؤشر أر.تي.إس المقوم بالدولار 2.7 بالمئة إلى 1167.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4 بالمئة إلى 2196.1 نقطة.

 

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