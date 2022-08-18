«طيران الإمارات» تعلق رحلات نيجيريا مطلع سبتمبر المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل بعد وصول محاولاتها لمواجهة التحديات المستمرة المتعلقة بتحويل أموالها من نيجيريا إلى طريق مسدود، ووقف تراكم الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في هذا السوق.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان تلقت "الاتحاد" نسخة منه:"حاولت طيران الإمارات، بكافة السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالها من نيجيريا، وبذلت جهوداً كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر إلى التدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ. لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح.

وأضاف المتحدث:" لم يبق أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار الصعب بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، لكي تضع حداً لمزيد من الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق".

وأكد أن: "طيران الإمارات حريصة على خدمة نيجيريا، ونقل المسافرين النيجيريين للتجارة والسياحة إلى دبي، أو عبرها إلى شبكتنا الأوسع، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست. وإذا ما جدّت أي تطورات إيجابية في الأيام المقبلة فيما يتعلق بأموالنا المجمدة في نيجيريا، وهذا ما نأمله، فإننا سوف نعيد النظر في قرارنا".

وأشار المتحدث إلى أنه في الوقت الذي تبدى فيه الشركة اسفها لعملائها على هذا الإجراء الذي اضطررنا لاتخاذه في هذه المرحلة، فإننا سوف نبذل أقصى جهودنا لمساعدة العملاء المتأثرين بترتيب إجراءات سفر بديلة حيثما أمكن ذلك.