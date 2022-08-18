الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«طيران الإمارات» تعلق رحلات نيجيريا مطلع سبتمبر المقبل

تحويل الأموال يعيق تحليق طيران الإمارات إلى نيجيريا
18 أغسطس 2022 21:06

مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى نيجيريا اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل بعد وصول محاولاتها لمواجهة التحديات المستمرة المتعلقة بتحويل أموالها من نيجيريا إلى طريق مسدود، ووقف تراكم الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في هذا السوق.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان تلقت "الاتحاد" نسخة منه:"حاولت طيران الإمارات، بكافة السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالها من نيجيريا، وبذلت جهوداً كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر إلى التدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ. لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح.
وأضاف المتحدث:" لم يبق أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار الصعب بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا، اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، لكي تضع حداً لمزيد من الخسائر والتأثير على التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق".
 وأكد أن: "طيران الإمارات حريصة على خدمة نيجيريا، ونقل المسافرين النيجيريين للتجارة والسياحة إلى دبي، أو عبرها إلى شبكتنا الأوسع، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست. وإذا ما جدّت أي تطورات إيجابية في الأيام المقبلة فيما يتعلق بأموالنا المجمدة في نيجيريا، وهذا ما نأمله، فإننا سوف نعيد النظر في قرارنا".
وأشار المتحدث إلى أنه في الوقت الذي تبدى فيه الشركة اسفها لعملائها على هذا الإجراء الذي اضطررنا لاتخاذه في هذه المرحلة، فإننا سوف نبذل أقصى جهودنا لمساعدة العملاء المتأثرين بترتيب إجراءات سفر بديلة حيثما أمكن ذلك.

أخبار ذات صلة
«طيران الإمارات»: خطة لتحديث مقصورات 120 طائرة
«طيران الإمارات» تشغل «A380» يومياً إلى بنجالورو 30 أكتوبر
طيران الإمارات
نيجيريا
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©