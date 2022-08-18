2.6 مليار درهم أرباح «دي بي ورلد»

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن تحقيق أرباح قياسية للنصف الأول بلغت 721 مليون دولار (2.6 مليار درهم) مدعومة بارتفاع أسعار الشحن، لكنها قالت إنها تتوقع أن تنخفض الأرباح والإيرادات ومعدلات نمو الحاويات فيما تبقى من العام. وقالت المجموعة، وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إن الأرباح قفزت 51.8 بالمئة من 475 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت صناعة الشحن أرباحا قياسية مؤخرا بسبب الإقبال الشديد على الشحن الناجم عن زيادة طلب المستهلكين واضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كورونا. وناولت «دي بي ورلد»، التي تمتلك أيضاً مجمعات لوجستية، 39.48 مليون حاوية شحن في النصف الأول، بنمو بلغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي. لكن «دي بي ورلد» العملاقة، التي شهدت ارتفاع إيرادات النصف الأول بنسبة 60.4 بالمئة إلى 7.9 مليار دولار، قالت إنها تتوقع انخفاض معدلات النمو في النصف الثاني وسط توقعات يغلفها الغموض على المدى القريب.

وأشار سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إلى "وضع الاقتصاد الكلي والظروف السياسية الأكثر صعوبة" لكنه قال إن «دي بي ورلد» "في وضع جيد" يسمح بتحقيق نتائج أفضل للعام في المجمل بعد أدائها القوي حتى الآن. وقال في بيان "مع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن العوامل الأساسية المتوسطة إلى طويلة الأجل للصناعة وقدرة المجموعة على الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة".

في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة دي بي ورلد-السخنة في بيان مشترك إنهما وقعتا عقداً لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة بمنطقة ميناء السخنة في مصر باستثمارات متوقعة 80 مليون دولار. ووقعت دي بي ورلد-السخنة العقد لإنشاء منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 300 ألف متر مربع مع شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال شهور. وذكر البيان أن عمليات تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بنهاية 2023 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة، مضيفا أن المشروع يستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة.