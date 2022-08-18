موانئ أبوظبي: «كيزاد 21» جاهز للتأجير الربع الثالث

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أن «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21»، وهو مركز التخزين والخدمات اللوجستية الجديد والمتطور في إمارة أبوظبي، سيكون جاهزاً للتأجير خلال الربع الثالث من عام 2022. ويقع «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21» في كيزاد، المنطقة الصناعية المتكاملة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والواقعة بين أبوظبي ودبي، والتي تستفيد من الموقع الاستراتيجي الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة لقارتي آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشكل مجتمعة سوقاً يضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك.

كما يتمتع المجمع بموقع استراتيجي مجاور للمركز الإقليمي للأغذية - أبوظبي الذي يجري إنشاؤه بالقرب من الممر اللوجستي على شارع الإمارات/E311/ ما يضمن ربطاً مباشراً بجميع الأسواق الرئيسية. ويضم «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21» أربعة مخازن كبيرة تمتد على مساحة 80000 متر مربع، ما يجعله أحد أكبر مراكز الخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة الحرارة بها وأكثرها تطوراً في المنطقة، حيث تضم المخازن ما يزيد على 100.000 رف تخزين موزعة على شبكة واسعة من الحجرات المخصصة بصورة مستقلة لتلائم لمجموعة متنوعة من أحجام البضائع المخزنة، وفي درجات حرارة تتراوح ما بين «-26 و+25» درجة مئوية.



القطاعات الحيوية

وجرى تخصيص المجمع لدعم القطاعات الحيوية في المنطقة والتي تتطلب تخزيناً بارداً أو جافاً في درجات حرارة عادية ومن ضمنها قطاعات الرعاية الصحية، والمأكولات والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وقطاع المواد الكيميائية المتخصصة. ومن جملة المزايا التي يوفرها المجمع للمتعاملين نذكر الخدمات اللوجستية من طرف ثالث، والخدمات اللوجستية من طرف رابع، وعمليات المراكز اللوجستية الإقليمية، وخدمات القيمة المضافة مثل إعادة التغليف، والتغليف المخصص، والتصنيف، والتعريف، وغيرها.

ويتمتع المجمع بقدرات استراتيجية للنقل متعدد الوسائط تتضمن سهولة الوصول إلى اثنين من أهم الموانئ العالمية، وخمسة مطارات دولية لا تبعد عن المجمع أكثر من 90 دقيقة كمسافة قيادة، وشبكة متطورة من الطرق الدولية السريعة، بالإضافة إلى شبكة الاتحاد للقطارات المزمع إنشاؤها، ما يجعله قادراً على توفير ربط مباشر وعالي الكفاءة بالأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية للشركاء والمتعاملين.



دعم النقل البري

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخديم المجمع بأكثر من 400 مركبة تدعم النقل البري محلياً في الدولة وعبر الحدود إلى الدول الأخرى. وتم تطوير المجمع من قبل كيزاد، كما سيجري تشغيل اثنين من المخازن الموجودة فيه واللذين يمتدان على مساحة 40.000 متر مربع من قبل «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية»، والتي ستُضاف إلى مساحة التخزين اللوجستية التي تزيد على 350.000 متر مربع، ومن ضمنها مرافق التخزين البارد وفائق البرودة الممتدة على مساحة 19.000 متر مربع في كيزاد والتي تعد من أهم أركان الجهود العالمية لإمارة أبوظبي لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

النمو المستدام

وأشار عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن تطوير «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21» يرتكز على مجموعة الخدمات المتكاملة التي توفرها محفظة أعمال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وتضم جميع الخدمات الكفيلة بدعم ازدهار الشركات الصناعية في الأسواق التي باتت تتميز بتنافسية كبيرة في هذه المرحلة«.

وقال:«تلتزم كيزاد دائماً بتأدية دورها في دفع عجلة النمو المستدام لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي والحرص على مواصلة التوسع في الخدمات التي توفرها لدعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي حددتها قيادتنا الرشيدة مثل قطاعي علوم الحياة والصناعات الغذائية. ويلبي هذا المشروع الطلب المتنامي الذي نشهده من المتعاملين على حلول مرافق التخزين ذات درجات الحرارة المُدارة في إمارة أبوظبي لدعم عمليات توزيع آمنة وفعالة للمنتجات ذات الحساسية العالية تجاه درجات الحرارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة».

دخول أسواق جديدة

وأكد روبرت ساتون، الرئيس التنفيذي، القطاع اللوجستي - مجموعة موانئ أبوظبي أنه تم تصميم «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21» بأسلوب استراتيجي يضمن تأديته لدور بارز في دعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي حيوي للقطاعات الصناعية الرئيسية مثل الأغذية وعلوم الحياة. وقال: إن المشروع يمثل إنجازاً مهماً يسهم بشكل لافت في رفع الطاقة الاستيعابية التي تتمتع بها موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية من مرافق التخزين المبرد والتخزين الجاف في درجات حرارة عادية، كما يوفر بوابة مثالية للشركات العالمية والمحلية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة وفرصاً مميزة للتوسع في أعمالهم ودخول أسواق جديدة لتعزيز حضورهم في هذه المنطقة الواعدة والمهيأة لتحقيق المزيد من النمو المستدام خلال المستقبل».

وأضاف: «تعزز المرافق الجديدة التي يوفرها «مجمع كيزاد للخدمات اللوجستية 21» جهودنا الرامية لترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي بصفتها جهة رائدة في تمكين قطاع الأعمال وشريكاً عالمياً موثوقاً ضمن هذه القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بفضل العروض الشاملة التي نتيحها للمتعاملين وتوفر لهم فرصة الاستفادة من محفظة الخدمات التجارية واللوجستية الواسعة التي تتميز بها المجموعة. كما أن التوقيت الذي نطلق فيه هذه المرافق يعد في غاية الأهمية، وذلك في ظل توجه سلسلة التوريد العالمية نحو التركيز على توظيف مرافق تخزين موثوقة في الموانئ أو بالقرب منها تستخدم للمنتجات والمستلزمات الاستراتيجية، ونحن على ثقة بأن المجمع الجديد قادر تماماً على تلبية احتياجات هذا التوجه».

أحدث الحلول

وتم أثناء تصميم المشروع تطبيق أحدث الحلول المعمول بها في هذا المجال مثل استخدام مواد عزل صناعية متطورة قادرة على زيادة معدل انعكاس أشعة الشمس، وتوظيف نوافذ الإضاءة الطبيعية بشكل استراتيجي بما يخفف الحاجة لشبكة الإنارة إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى تزويد المشروع بالمرافق الخاصة بإعادة تدوير المياه لاستخدامها في مجالات الري وتوفير نظام تبريد مركزي، مع الحرص على توظيف مصادر الطاقة الرئيسية والاحتياطية إلى جانب الطاقة الشمسية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير هذا المشروع وفقاً لأحدث معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة، ومعايير نظام الجودة «آيزو»، الأمر الذي يضمن للمتعاملين تخزين منتجاتهم والتعامل معها وفقاً لأفضل مستويات الامتثال والأنظمة العالمية.