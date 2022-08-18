12.7 ألف غرفة فندقية مستهدفات «سياحة رأس الخيمة»

أكد راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة يهدف إلى زيادة محفظته من عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 12747 غرفة فندقية في أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً سياحياً يقدم أرقى مستويات الخدمة والضيافة لزوار الإمارة، مشدداً على التزام الهيئة بدعم قطاع الفنادق للارتقاء والتطوير من برنامج التوطين واستقطاب المواطنين للعمل في قطاعي الضيافة والسياحة. وقال فيليبس لـ«وام»: ركزت إمارة رأس الخيمة على مر السنين على بناء بنية تحتية عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق والمنتجعات، ويتواجد حالياً في الإمارة 50 فندقاً، منها 10 فنادق من فئة خمس نجوم و9 من فئة أربع نجوم، و7 للشقق الفندقية و24 من المساكن المعتمدة الأخرى. واعتبر أن وجود هذه الوحدات الفندقية، تقدم إمارة رأس الخيمة خيارات متنوعة للسكن، بدءاً من المنتجعات الشاطئية الفاخرة التي تديرها نخبة من علامات الضيافة، إلى المنتجعات الشاطئية العائلية، وتقدم جميعها للزوار أفضل تجارب الضيافة على الإطلاق. وقال: تضم محفظتنا حالياً 8130 غرفة فندقية تقدم أرقى مستويات الضيافة وتتمثل دلالة على حفاوة استقبال الزوار في الإمارة، ونعتزم تعزيز عروض الضيافة خلال السنوات الأربع والخمس المقبلة، مع إضافة 4617 غرفة وعدد من علامات الفنادق الجديدة، تتضمن ماريوت، وأنانتارا، وويستن، وروف، وسوفيتيل. وأضاف: نعمل أيضاً على تنويع خيارات الضيافة عبر إضافات مستدامة للسكن على جبل جيس تشمل إيرث ألتيتيود على جبل جيس، وهو مفهوم فندق مؤقت من المقرر افتتاحه لاحقاً هذا العام، و«سيج لودج» التابع لمجموعة «مانتيس» والذي سيقدم وجهة جبلية للاسترخاء والترفيه مع رحلات مصحوبة بمرشدين، وتجارب مبتكرة. وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تعتبر وجهة رائدة وعالمية المستوى للسياحة والاستثمار، ونجحت باستقبال أكثر من مليون زائر في عام 2019، مضيفاً: قاربنا مستويات ما قبل الجائحة. وحول أهمية نمو القطاع الفندقي في تعزيز النمو السياحي، أكد الرئيس التنفيذي أن تعزيز أعداد الغرف الفندقية وتنوع محفظة الضيافة في الإمارة عامل رئيسي لزيادة أعداد زوار إمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.