«جي 42» تطلق صندوقاً للتكنولوجيا بـ10 مليارات دولار

أطلقت مجموعة جي 42، صندوقاً استثمارياً توسعياً لتعزيز النمو التكنولوجي على مستوى العالم، بقيمة 10 مليارات دولار، بالشراكة مع صندوق أبوظبي للنمو. ويركز الصندوق الاستثماري، الذي من المقرر أن يكون تحت إدارة شركة تابعة لمجموعة جي 42، على تسريع وتيرة الابتكار العالمي من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات في مراحلها المتقدمة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك أُسس أعمال قوية وراسخة. ويعمل الصندوق الاستثماري التوسعي من جي 42 كمستثمر في الأسهم الخاصة ضمن هذه الشركات مع تخصيص حصة كبيرة من الاستثمار للمناطق التي تشهد نمواً كبيراً. وإلى جانب الدعم الاستثماري، ستستفيد المجموعة من أصولها التشغيلية ومنظومتها من الشركات العاملة لتعزيز القيمة المقدمة للشركات التي ستتضمنها محفظة استثمارات الصندوق. ويضع الصندوق ضمن أولوياته الاستثمارية مختلف التقنيات التي تسهم في بناء وتطوير مستقبل الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مثل تقنيات الحوسبة والاتصالات، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والمواد الجديدة، والعوالم الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة. وقال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 ورئيس لجنة الاستثمار في صندوق جي 42 الاستثماري التوسعي الجديد: «يأتي صندوق جي 42 الاستثماري التوسعي ليعكس مساعينا الرامية إلى تسريع وتعزيز أثرنا العالمي ليس فقط عبر توفير رأس المال للشركات الواعدة، بل أيضاً من خلال توفير الوصول الفريد لشبكاتنا والأصول الإدارية والتشغيلية لمجموعة الشركات التابعة لنا. نحن نتطلع للتواصل والعمل مع رواد الأعمال المتميزين الذين يشاركوننا الالتزام تجاه نفس القيم والمبادئ ويمتلكون نفس الطموح نحو النمو المستمر، كما أننا متحمسون للغاية بشراكتنا مع صندوق أبوظبي للنمو للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطوّر». وقال خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي للنمو وعضو لجنة الاستثمار في صندوق جي 42 الاستثماري التوسعي الجديد: «يعد صندوق جي 42 الخيار الأنسب لاستراتيجيتنا الاستثمارية، حيث يوفر الدعم لفريق الابتكار والإدارة ضمن الشركات ذات التنظيم الجيد. ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة جي 42 انسجاماً مع مساعينا المستمرة لدعم استراتيجيتنا القائمة على بناء شراكات استراتيجية مع مديري الصناديق الاستثمارية التي تملك أسساً اقتصادية قوية، لتحقيق أفضل العائدات على المدى الطويل». وقال إيجون دوربان، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري لشركة «سيلفر ليك» وعضو مجلس إدارة مجموعة جي 42: «يمثل إطلاق صندوق جي 42 الاستثماري الجديد إنجازاً مهماً في مسيرة نمو المنظومة التقنية في دولة الإمارات، بصفته محركاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال على المستوى العالمي». وتعمل جي 42 على تطوير حلول تكنولوجية واسعة التأثير بالاستفادة من قدراتها في مجال الحوسبة السحابية وأبحاثها الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم تعقيداً، مدعومةً بمحفظة أعمال قوية ومتنوعة تتضمن شركة بيانات، وجي 42 للرعاية الصحية، وجي 42 سمارت نيشن، وجي 42 كلاود، وإنجازات، وخزنة، وبريسايت، وغيرها. وتتعاون جي 42 أيضاً مع مجموعة متنامية من أبرز المؤسسات العالمية، التزاماً بمهمتها في توفير الوصول إلى أحدث التقنيات للجميع في مختلف أسواق العالم.