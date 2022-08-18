مشروع محمد بن راشد للطيران ينجز مجمّع الموردين سبتمبر المقبل



دبي (الاتحاد) أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن قرب انتهاء الأعمال في مجمّع الموردين التابع له في سبتمبر المقبل، ليكون أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات. ويهدف المجمع الجديد إلى استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ليقدم حلولاً تناسب مختلف الأنشطة ذات الصلة. ويقع مجمّع الموردين في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في مشروع محمد بن راشد للطيران، ويتألف من طابق أرضي وثلاثة طوابق توفر مجتمعة أكثر من 12,000 متر مربع من المساحات للأغراض الصناعية الخفيفة، بما يتيح للشركات المتخصصة في قطاع صيانة وتخزين أجزاء الطائرات مزاولة أنشطتها بسهولة وعدم الحاجة إلى رأس مال كبير لخدمة شركات الطيران المحلية والعالمية. ويوفر المجمع 86 وحدة متاحة للتأجير معززة بثلاثة مستويات تخزينية للشركات التي تقدم خدمات الدعم للمشغلين الأرضيين وتوريد قطع غيار الطائرات وشركات الطائرات المسيرة وغيرها. وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "يدعم المجمع الجديد مهمتنا الهادفة لتزويد الشركات العاملة في مجال الطيران بجميع التسهيلات والخدمات المطلوبة، بما يساعدها على تأسيس أعمالها ضمن منظومة متكاملة. ونقدم من خلال المجمع الجديد حوافز حصرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في إطار حرصنا الثابت لترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية".