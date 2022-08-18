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أسعار الذهب تصعد عالمياً

أسعار الذهب تصعد عالمياً
18 أغسطس 2022 10:06

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو طفيف خلال تداولات اليوم، بعد تراجعها على مدار الجلسات الثلاث الماضية، فيما تراجعت غالبية المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.15 دولار إلى 1767.61 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 09:14 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.05% تعادل 1.05 دولار لتصل إلى 1777.8 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين بنسبة 0.48% إلى 916.45 دولار، وانخفضت الفضة بنسبة 0.52% إلى 19.63 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.04% إلى 2137.52 دولار.

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المصدر: وام
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