53 مليار درهم.. تكلفة أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت التكلفة الإجمالية لأكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 53.14 مليار درهم، بحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأفادت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» بأن النطاق الزمني لاستكمال المشاريع المدرجة في قائمة أكبر 10 مشروعات يمتد بين الفترة 2023-2028.

وضمت القائمة المرحلة الأولى والثانية من مشروع حصيان لتوليد الطاقة، والحزمة «د» من المرحلة الثانية لقطار الاتحاد، وتطوير حقل دلما البحري للغاز الحامض، ومستودعات تخزين النفط تحت الأرض بالفجيرة، ومشروع متحف جوجنهايم أبوظبي.

وضمت أيضاً القائمة وحدة معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في منطقة ورسان بدبي، ومشروع عزيزي ريفيرا المرحلة الرابعة، وتطوير حقل أم الشيف، ومشروع لإنتاج الأمونيا بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، وأخيراً مشروع شمال بني ياس السكني.

حصيان لتوليد الطاقة

تبلغ تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حصيان لتوليد الطاقة 12.47 مليار درهم «3.4 مليار دولار» ليتصدر قائمة أكبر المشاريع قيد التنفيذ في الدولة من حيث التكلفة، ومن المقرر استكمال المشروع الذي تطوره هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الربع الثالث من عام 2023. ويعد مشروع حصيان لتوليد الطاقة أحد أكبر محطات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تم تصميم المحطة لتكون «الأفضل في فئتها» من حيث الكفاءة وبالتالي تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة من غاز الوقود، وتلتزم المحطة بمعايير الأنظمة البيئية الأكثر صرامة.

ويتضمن المشروع تحويل محطة طاقة تعمل بالفحم إلى محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بطاقة 2400 ميجاوات في سيح شعيب، وستتألف من أربع وحدات طاقة تبلغ كل منها 600 ميجاوات.

قطار الاتحاد

تبلغ تكلفة المرحلة الثانية من قطار الاتحاد الحزمة «د» نحو 5.8 مليار درهم ومن المقرر استكمالها خلال الربع الثالث من العام المقبل.

ويتضمن المشروع بناء الحزمة «د» من شبكة الاتحاد للقطارات - المرحلة الثانية، والتي ستمتد من الشارقة إلى الفجيرة لمسافة 145 كيلومتراً، مما يوفر الاتصال بميناء الفجيرة وتأتي استمراراً للمرحلة الثانية الحزمة «ج» من دبي إلى الشارقة.

حقل دلما

تبلغ تكلفة تطوير حقل دلما البحري للغاز الحامض نحو 5.5 مليار درهم «1.5 مليار دولار» ومن المرجح استكمال المشروع الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال الربع الأخير من العام 2025. ويهدف المشروع إلى تطوير حقل غاز دلما الواقع في المياه الضحلة البحرية جنوب غرب مدينة أبوظبي.

ويقع حقل النفط إلى الغرب من الأراضي البحرية لإمارة أبوظبي، ويحظى تطوير الحقل بأهمية استراتيجية، ومن المتوقع أن يضيف 340 مليون قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز.

مستودعات تخزين النفط

تبلغ تكلفة إنشاء مستودعات تخزين النفط تحت الأرض بالفجيرة نحو 5.5 مليار درهم «1.5 مليار دولار» ومن المقرر استكمال المشروع الذي تطوره شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال الربع الأخير 2023.

ويتضمن المشروع بناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم في الفجيرة، وستبلغ سعة التخزين الإجمالية للمنشأة الاستراتيجية الضخمة لتخزين النفط تحت الأرض 42 مليون برميل من النفط الخام المخزن في ثلاثة مستودعات تبلغ سعة كل منها 14 مليون برميل، في أعماق تحت مستوى سطح الأرض.

مجسم لمتحف جوجنهايم أبوظبي (أرشيفية)

متحف جوجنهايم

وتصل تكلفة مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي إلى 5.14 مليار درهم «1.4 مليار دولار» ومن المقرر استكمال المشروع الذي تطوره دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الربع الثاني 2025. ويتضمن المشروع بناء متحف بمساحة 41800 متر مربع يقع في أبوظبي ويشمل 18000 متر مربع من مساحة العرض ومسرحاً يتسع لـ350 مقعداً، ومركز أبحاث، وفصول دراسية، ومختبر صيانة، ومكتبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، ومنفذ بيع بالتجزئة. ويتربع جوجنهايم أبوظبي في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وهو ثمرة التعاون البناء بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة جوجنهايم آر سولومون. ويعكس جوجنهايم أبوظبي رؤية إمارة أبوظبي التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة في المنطقة، ومركزاً للتبادل الفني والثقافي.

ويلعب جوجنهايم أبوظبي دوراً مدنياً هاماً من خلال رؤيته هذه التي تهدف إلى تعزيز الوعي والاهتمام بالفن العالمي الحديث والمعاصر، وتوفير منصة إبداعية مهمة للفنانين من مختلف أنحاء العالم.

شمال بني ياس السكني

وتضمنت القائمة مشروع شمال بني ياس السكني والذي تصل تكلفته إلى 3.2 مليار درهم ومن المقرر استكماله خلال في الربع الثالث 2024. ويندرج المشروع ضمن مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، واعتمد ترسية أعمال المرحلة الأولى من المشروع لشركة مُدن العقارية لبناء 1365 مسكناً للمواطنين.

ويتكون المشروع من المرحلة 1 أ والمرحلة 1 ب ويتألف من 615 فيلا و750 فيلا على التوالي.

تحويل النفايات لطاقة

ضمت قائمة أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات مشروع وحدة معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة في منطقة ورسان.

وبلغت تكلفة المشروع 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار» ومن المقرر استكماله خلال الربع الأخير 2024. ويتضمن المشروع بناء مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) يغطي مساحة إجمالية قدرها 400000 متر مربع والتي ستعالج بكامل طاقتها 5666 طناً يومياً، بطاقة سنوية تبلغ 1.9 مليون طن.

عزيزي ريفيرا

وشملت القائمة المرحلة الرابعة من المشروع العقاري «عزيزي ريفيرا» والتي تصل تكلفتها إلى 3.67 مليار درهم «مليار دولار»، والتي من المقرر استكمالها في الربع الثالث 2026.

ويتضمن المشروع بناء المرحلة الرابعة من عزيزي ريفيرا والتي ستتألف من 21 مبنى سكنياً متوسط الارتفاع بإجمالي 5.061 وحدة تضم حوالي 2.606 استوديو، و1.579 غرفة نوم واحدة، و876 منزلاً بغرفتي نوم.

تطوير حقل أم الشيف

وشملت القائمة مشروع المرحلة الأولى من تطوير أم الشيف طويل الأمد بتكلفة 3.67 مليار درهم والمقرر استكمالها خلال الربع الأخير 2025. ويتضمن نطاق العمل للمشروع مجموعتين أساسيتين تهدف الحزمة الأولى إلى إزالة قيود السعة في أم الشيف البحرية، بينما تتضمن الحزمة الثانية العديد من المرافق البحرية، بما في ذلك ثلاثة أبراج جديدة لرؤوس الآبار.

إنتاج الأمونيا من الهيدروجين

وضمت القائمة مشروع إنتاج الأمونيا بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر بتكلفة 3.67 مليار درهم «مليار دولار» والمقرر استكماله الربع الثاني 2028. يتضمن المشروع بناء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي.

وسيتم تشغيل المحطة التي سيتم تطويرها على مرحلتين، من خلال محطة طاقة شمسية مخصصة بقوة 800 ميجاوات داخل مدينة خليفة الصناعية في المستقبل القريب بسعة 100 ميجاوات في المرحلة الأولى. وستستخدم المحطة الطاقة الشمسية لتحليل الماء وتقسيم الجزيئات إلى هيدروجين وأكسجين.