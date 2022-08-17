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«المالية» تتيح تسديد رسوم الخدمات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة

«المالية» تتيح تسديد رسوم الخدمات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة
18 أغسطس 2022 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة المالية، أمس، عن إتاحة تسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة في الدولة، وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.
وبموجب هذا الإعلان، سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة مثل سامسونج باي وآبل باي، والتحويلات المصرفية، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية ستتوقف تدريجياً وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها.

الخدمات الحكومية
وزارة المالية
الإمارات
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