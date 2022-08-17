«طيران الإمارات»: خطة لتحديث مقصورات 120 طائرة

دبي (الاتحاد)

أطلقت طيران الإمارات خطط وتجارب تحديث المقصورات الداخلية بالكامل لـ120 طائرة إيرباص A380 وبوينج 777، وهما أكبر طرازين من الطائرات التجارية العاملة حالياً.

ويبدأ تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يتضمن استثماراً بمليارات الدولارات لضمان «تميّز دائم» لعملاء طيران الإمارات خلال السنوات المقبلة، في نوفمبر المقبل، بإدارة كاملة من الفريق الهندسي في طيران الإمارات.

وتهدف طيران الإمارات إلى تحديث أربع طائرات A380 بالكامل في كل شهر، وعلى مدى أكثر من عامين. وبمجرد عودة 67 طائرة A380 محدّثة إلى الخدمة، ستخضع 53 طائرة 777 للتحديث. وتتضمن العملية تركيب نحو 4000 مقعد جديد في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وتجديد 728 جناحاً في الدرجة الأولى، وترقية أكثر من 5000 مقعد في درجة الأعمال بتصميم ومظهر جديدين عند اكتمال المشروع في أبريل 2025.

كما سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تغيير سجاد الأرضيات والسلالم، وتحديث الواجهات الداخلية للمقصورات بألوان جديدة وزخارف تصميمية، بما في ذلك تصاميم «الغاف»، وهي الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يسبق لأي ناقلة جوية أخرى في العالم إجراء تحديث بمثل هذه الضخامة داخل مرافقها الخاصة، كما لا يوجد أيضاً شركة طيران لديها خطط مشابهة. لذلك فإن فرق الإمارات الهندسية تقوم بالتخطيط والاختبار على نطاق واسع لإنشاء وتبسيط العمليات، وتحديد أي عقبات محتملة والتعامل معها مستقبلاً.

وبدأت التجارب في يوليو الفائت على طائرة A380، حيث قام مهندسو طيران الإمارات المتمرسون بتفكيك كل مقصورة قطعة قطعة وتسجيل كل خطوة، من إزالة المقاعد والألواح إلى البراغي والصواميل، وتخطيط واختبار كل إجراء وتوقيته. كما حددوا العوائق المحتملة، لاستكمال تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة وتعديل المقصورات الثلاث الأخرى على كل طائرة خلال 16 يوماً فقط، وتوثيقها لفرق الخبراء لمراجعتها واعتمادها.

وسوف تشهد مرافق «الإمارات للهندسة»، في إطار برنامج التحديث، إنشاء ورش عمل جديدة مخصصة لإعادة الطلاء وتنجيد جميع مقاعد درجة الأعمال، وتجديد جميع ألواح الواجهات الجانبية للطائرات.