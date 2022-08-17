الإمارات: «نواة» تجري اختبارات في ثالث محطات الطاقة النووية

قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على تويتر إن شركة نواة للطاقة تجري اختبارات في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية، للتأكد من جاهزيتها لمرحلة التشغيل التجاري في إطار الجهود المتواصلة لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة في براكة، ما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت عن بدء شركة نواه للطاقة التابعة لها تحميل حزم الوقود النووي في ثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية كافة، وذلك بعد الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويعد بدء تحميل الوقود بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، إنجازاً جديداً يبرز حجم التقدم الكبير والمتواصل في مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية كمصدر استراتيجي للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة الكبيرة في مسيرة التحول الجارية في قطاع الطاقة وتعزيز أمنها.