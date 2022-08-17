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الاقتصادي

«أغذية» تعلن عن تغيير في إدارة المجموعة

مصنع العين التابع لمجموعة «أغذية»
17 أغسطس 2022 19:25

 أعلن مجلس الإدارة (المجلس) التابع لمجموعة «أغذية» اليوم، عن استقالة عمار الغول، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالمجموعة. علماً بأن المجموعة ستعلن عن تعيين البديل للرئيس التنفيذي للإدارة المالية حال الانتهاء من ذلك. وسيتولى نيراج جاين، المدير الأول للشؤون المالية في «أغذية»، مهام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بشكل مؤقت ابتداء من 22 أغسطس 2022. حققت أغذية العديد من الإنجازات الاستراتيجية البارزة منذ الإعلان عن استراتيجيتها لعام 2025 في أبريل 2021، حيث أحرزت تقدماً كبيراً عبر تحقيق الأهداف الرئيسية في فترة زمنية قصيرة: بما في ذلك التوسع المدفوع بعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات والأسواق الجغرافية الجديدة، وتنويع محفظة المنتجات وإدارة المخاطر وكفاءة التشغيل، مما أدى إلى النمو الكبير في الإيرادات والأرباح.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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