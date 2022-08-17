الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

رئيس جديد للخدمات المصرفية العالمية لدى «اتش أس بي سي»

جوليان وينتزل
17 أغسطس 2022 19:24

أعلن بنك HSBC عن تعيين جوليان وينتزل رئيساً للخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، سيتولى جوليان مهام منصبه في دبي اعتباراً من 18 سبتمبر 2022. وسينتقل جوليان من لندن حيث يشغل حالياً منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمجموعة HSBC في المملكة المتحدة ودول أوروبا. وهو يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الأعمال المصرفية عبر خدمات تغطية العملاء وأسواق رأس المال والاستشارات. وقال ستيفن موس، المدير التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يتمتع جوليان بخبرة واسعة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم وفي قيادة فرق العمل ذات الأداء العالي. وسيكون انضمامه لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود قيمة إضافية كبيرة لفريق القيادة العليا لدينا، في وقت نواصل فيه العمل على تنفيذ استراتيجية نمو مجموعتنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بنك اتش اس بي سي
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©