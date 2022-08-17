رئيس جديد للخدمات المصرفية العالمية لدى «اتش أس بي سي»

أعلن بنك HSBC عن تعيين جوليان وينتزل رئيساً للخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، سيتولى جوليان مهام منصبه في دبي اعتباراً من 18 سبتمبر 2022. وسينتقل جوليان من لندن حيث يشغل حالياً منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمجموعة HSBC في المملكة المتحدة ودول أوروبا. وهو يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجال الأعمال المصرفية عبر خدمات تغطية العملاء وأسواق رأس المال والاستشارات. وقال ستيفن موس، المدير التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يتمتع جوليان بخبرة واسعة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم وفي قيادة فرق العمل ذات الأداء العالي. وسيكون انضمامه لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود قيمة إضافية كبيرة لفريق القيادة العليا لدينا، في وقت نواصل فيه العمل على تنفيذ استراتيجية نمو مجموعتنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة».