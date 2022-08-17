صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.6% في 2022

أبقى صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية «بطريقة مستدامة» مع استفادتها من ارتفاع الأسعار. قال الصندوق في تقريره عن السعودية، والذي نُشر على موقعه الإلكتروني، إن اقتصاد المملكة سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة. وأضاف: «إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط ارتفاعاً وانخفاضاً».

وجاء أيضاً في تقرير صندوق النقد: «كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد».

إلى ذلك، أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أمس، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في يونيو، في حين ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. وزادت صادرات الخام في يونيو بنحو اثنين في المئة إلى 7.196 مليون برميل يومياً من نحو 7.050 مليون في مايو. وارتفع الإنتاج في يونيو إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين إلى 10.646 مليون برميل يومياً من 10.538 مليون في مايو. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط يوم الأحد، إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وارتفع إنتاج مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 100 ألف برميل يومياً إلى 2.849 مليون، وهو مستوى قياسي لشهر يونيو، بينما زاد حرق الخام المباشر 105 آلاف برميل يومياً إلى 687 ألف برميل يومياً. في غضون ذلك، أظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية أن صادرات الخام السعودية إلى الهند في يوليو انتعشت لأول مرة في خمسة أشهر. وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها على الإنترنت.