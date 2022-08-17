67 مليار درهم أرباح أكبر 15 شركة مدرجة في سوق الأسهم الإماراتية

ارتفعت الأرباح الصافية لأكبر 15 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية من حيث القيمة السوقية بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 66 ملياراً و684 مليون درهم، مقابل نحو 41 ملياراً و728 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 24 ملياراً و956 مليون درهم.



وحازت شركة «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية للشركات بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 137% لتصل إلى 10.35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وحل بنك «أبوظبي الأول» في المركز الثاني بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وحققت شركة «ألفا ظبي القابضة» أرباحاً صافية بنحو 7.9 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 357.6%.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 5.3 مليار درهم.

وسجلت «إعمار العقارية» نموّاً كبيراً بعد تحقيقها أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليار درهم، بزيادة 66%. وحققت مجموعة «&e» «مجموعة اتصالات سابقاً/» صافي أرباح بنحو 4.9 مليار درهم، بنمو 2.5%.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%.

ونمت أرباح «فيرتيغلوب»، المشروع المشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو سي آي»، المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155% لتصل إلى 770 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وبلغت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 3.3 مليار درهم. وارتفعت أرباح شركة «بروج» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7% إلى 1.512 مليار دولار، في حين ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.5% ليصل إلى 853 مليون دولار.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 3.059 مليار درهم بنمو 21%. وسجل بنك «دبي الإسلامي» نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 2.7 مليار درهم.

وبلغت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 1.99 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم.

ونمت الأرباح الصافية لمجموعة «الدار العقارية» إلى 1.53 مليار درهم بزيادة 44%.

ووصل صافي أرباح شركة «أدنوك للحفر» إلى 1.39 مليار درهم، بنمو 34%.

ويصل رأس المال السوقي للـ 15 شركة المدرجة الأكبر من حيث القيمة السوقية، لنحو 2.13 تريليون درهم تتصدرها «العالمية القابضة» بقيمة 614.18 مليار درهم ثم «أي آند - اتصالات سابقاً» 242.6 مليار درهم، و«ألفا ظبي» 240.2 مليار درهم و«أبوظبي الأول» 226 مليار درهم.