«أبولو» تستحوذ على حصة استراتيجية في «الدار للعقارات الاستثمارية»

استحوذت شركة «أبولو» المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO، من خلال ذراعها الاستثمارية المدار، على حصة أقلية تبلغ 11.1% في شركة «الدار للعقارات الاستثمارية» التي تعد أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة والتابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع («الدار») ومقرها أبوظبي. ويأتي إتمام عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 400 مليون دولار (1.468 مليار درهم) ضمن اتفاقية تم الإعلان عنها سابقاً تستثمر «أبولو» بموجبها ما مجموعه 1.4 مليار دولار في دعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

وتضمنت الصفقة إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار لصالح «أبولو» في شركة «الدار للعقارات الاستثمارية»، بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة التي تمثل قسم الاستثمار العقاري في مجموعة الدار، والتي تدير محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية بقيمة تتجاوز 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار). وتتميز محفظة الشركة المتنوعة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف أحوال السوق، حيث بلغت نسبة إشغالها 92% حتى تاريخ 30 يونيو 2022.



ستوفر هذه الصفقة دعماً مالياً كبيراً لشركة الدار للعقارات الاستثمارية، مما سيمكنها من تعزيز جهودها لتوسيع نطاق استثماراتها وأعمالها من خلال تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ المهمة. وكانت الشركة قد شهدت توسعاً متسارعاً خلال العام الجاري، ففي يوليو الماضي أعلنت عن صفقة ضخمة استحوذت بموجبها على أربعة أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لإمارة أبوظبي، في صفقة بلغت قيمتها 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار).



وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «نرحب بانضمام شركة أبولو كمستثمر استراتيجي في الدار للعقارات الاستثمارية في وقت نواصل فيه جهودنا لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز تنوع أصولنا، وتحقيق المزيد من التكامل بين مكونات محفظة أصول الشركة التي تعد من أبرز شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة الرائدة في المنطقة. ويؤكد استثمار شركة أبولو التي تتمتع بمكانة مرموقة في قطاع الاستثمار العالمي مدى قناعتها بجدوى استراتيجية النموّ التحوّلي لمجموعة الدار، كما أنه سيعزز مكانة دولة الإمارات ككل وإمارة أبوظبي خصوصاً في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها اليوم في تدفقات رأس المال والاستثمارات طويلة الأجل من كبرى المؤسسات الاستثمارية».



وقال سكوت كلاينمان، الرئيس المشارك لشركة «أبولو»: «توفر هذه الصفقة لـ 'أبولو' فرصة قيّمة لتنويع محفظة استثماراتها عبر الشراكة في مجال العقارات عالية الجودة المملوكة لمؤسسات في دولة الإمارات وذلك من خلال منصة عقارية رائدة. نثق بفعالية استراتيجية الدار للنمو المستمر وبالكفاءة العالية والخبرات القوية لفريقها المتخصص بإدارة الأصول وقدرتها على تحقيق قيمة كبيرة من أصولها مع مرور الوقت. كما أننا متفائلون بالآفاق الواعدة للمناخ الاستثماري متزايد النشاط في الدولة والأسس الاقتصادية القوية التي ترتكز عليها».



ويأتي إتمام صفقة الاستحواذ بعد إصدار شركة الدار للاستثمار العقاري في مارس 2022 لسندات دائمة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار لصالح «أبولو» بمعدل فائدة سنوي قدره 5.625%.



وتجدر الإشارة إلى أن الدار ضخت وخصصت استثمارات رأسمالية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام الجاري في إطار استراتيجيتها للنمو التحويلي، وشمل من ذلك استثمار أكثر من 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) في أصول مدرة للدخل المتكرر.