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الاقتصادي

20 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية
17 أغسطس 2022 19:13

تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم المحلية حاجز 20 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع صعود المؤشرات الرئيسية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.687 تريليون درهم في نهاية الجلسة إلى 2.707 تريليون درهم بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.73% ليغلق عند 10290.67 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 1.26% تعادل 43.16 نقطة ليقفل عند 3457.75 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الماضي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.69 مليار درهم موزعة بواقع 1.234 مليار درهم في سوق أبوظبي و455.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 439.04 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.39 ألف صفقة.

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دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.99% ليغلق عند 343.9 درهم مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بسيولة جاوزت 318 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي التجاري» بنسبة 4.66% و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 1.42%. كما ارتفعت أيضاً أسهم «بروج» بنسبة 1.66% و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.52% و«الدار» بنسبة 1.44% و«فيرتيغلوب» 0.88% و«أبوظبي للموانئ» 0.59% و«ملتيبلاي» 0.5%.

وفي سوق دبي المالي، تعزز الأداء بارتفاع أسهم البنوك يقودها «دبي الإسلامي» بنسبة 1.34%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، كما صعدت أسهم العقار مع نمو «إعمار العقارية» بنسبة 3.24% و«إعمار للتطوير» 1.78%. وأغلقت غالبية أسهم الاستثمار في المنطقة الخضراء مع ارتفاع «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» بنحو 3.97% و0.81% على التوالي. كذلك ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 2.24%.

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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