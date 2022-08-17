«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة



دبي (الاتحاد) - أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، برنامجاً عالمياً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة بهدف تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد، وذلك بالشراكة مع «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبدعم تكنولوجي من شركة مايكروسوفت. وإيذاناً بأول انخراط لبنك الإمارات دبي الوطني في عالم الميتافيرس، فقد نصّب برنامج مسرّع الميتافيرس البنك رائداً للمرحلة القادمة من الابتكار المصرفي تماشياً مع استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى وضع دبي في مصاف اقتصادات الميتافيرس العشرة الأوائل في العالم، والتي ستدعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030 وتضيف 4 مليارات دولار إلى اقتصاد دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع إجراء ما نسبته 94% من جميع المعاملات والطلبات المالية خارج الفروع، فإن البنك يسعى إلى تطبيق تقنيات جديدة من عالم الويب 3.0 لتوسيع بصمته الرقمية وخلق تجارب متميزة لعملائنا. ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى استقطاب كل الموجودين على ساحة عالم الميتافيرس كالشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الخبرة الرقمية واللاعبين الناشئين في مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز انخراطه في العالم الافتراضي عبر ثلاثة مجالات رئيسية: حشد القدرات التكنولوجية لتسهيل التحول إلى نظام ثلاثي الأبعاد، وخلق عوالم افتراضية لتعزيز تجربة العملاء في عالم الميتافيرس، وإيجاد بنية تحتية لا مركزية للدفع، تمكن العملاء من إنشاء الأصول والخدمات الرقمية واستثمارها وشرائها وبيعها. ومن خلال برنامج مسرّع للأعمال مدته عشرة أسابيع، سيقوم «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي بتقييم ومطابقة بنك الإمارات دبي الوطني مع الشركات الناشئة الرائدة التي تقدم مقترحات فريدة حول خلق القيمة والخبرة وحشد القدرات التكنولوجية التي يتطلبها عالم الميتافيرس. وسيُختتم البرنامج بيوم تجريبي في معرض جيتكس، حيث سيقوم المشاركون المختارون بتقديم حلولهم للحصول على فرصة للمشاركة في إنشاء تجارب تفاعلية للعملاء في الواقع الجديد.