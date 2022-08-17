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الاقتصادي

التضخم في بريطانيا بأعلى مستوياته منذ 40 عاماً

التضخم في بريطانيا بأعلى مستوياته منذ 40 عاماً
17 أغسطس 2022 12:30

قفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في يوليو الماضي مسجلاً أعلى زيادة منذ فبراير 1982 ، مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4 بالمئة في يونيو بحسب بيانات رسمية أعلنت اليوم.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6 بالمئة في يوليو مقارنة بيونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

وتعقيبا على ذلك قال ناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال انتهاج سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".

ورفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995. وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3 بالمئة في أكتوبر القادم، عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر. 

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