متوسط الراتب الشهري في الإمارات بين الخمس الأعلى عالمياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، في تصنيف البلدان ذات المتوسط الأعلى للراتب الشهري، وفق التقرير الصادر عن مجلة «سي إي أو ورلد» الأميركية، والذي أظهر تفوق الدولة على العديد من الاقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع.

وبحسب التصنيف الذي يقارن متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضرائب) بين أكثر من 105 دول في جميع أنحاء العالم، ومقارنة الدخول في بعض البلدان الغنية والفقيرة لتحديد الدول التي تدفع أعلى وأدني متوسط راتب شهري، بلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي لكل موظف بدوام كامل في الإمارات 3663 دولاراً شهرياً (13443 درهماً)، متفوقة على النرويج التي حلت في المرتبة السادسة بمتوسط 3457 دولاراً، وكندا التي جاءت في المرتبة السابعة بمتوسط راتب شهري قدره 3338 دولاراً، والدنمارك بمتوسط قدره 3294 دولاراً، بينما حلت آيسلندا في المرتبة التاسعة بمتوسط بلغ 3237 دولاراً، وهولندا في المرتبة العاشرة بمتوسط قدره 3215 دولاراً.

وتصدرت سويسرا التنصيف العالمي بمتوسط صافي راتب شهري قدره 6142 دولاراً، تلتها سنغافورة بنحو 4351 دولاراً، ثم أستراليا بنحو 4219 دولاراً، والولايات المتحدة التي جاءت في المركز الرابع بنحو 3721 دولاراً.

وعربياً حلت قطر في المرتبة الحادية عشرة عالمياً والثانية عربياً بعد الإمارات، بمتوسط راتب شهري قدره 3168 دولاراً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان في المراكز 25 و26 و28 و30 عالمياً على التوالي.

وفي المقابل جاءت سريلانكا في المرتبة الأخيرة بعد أن سجلت أدنى متوسط راتب شهري على مستوى العالم بلغ 143 دولاراً.