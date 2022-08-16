صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري أسهماً في شركات تكنولوجيا

الرياض (رويترز)

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهماً في ألفابت وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأميركية، مما يرفع استثمارات صندوق الثروة السيادية للمملكة في الربع الثاني إلى نحو 40.8 مليار دولار. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت، وفقاً لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في جيه.بي مورجان و741693 سهماً في بلاك روك.