نشاط في قطاع التجزئة خلال الصيف

ريم البريكي (أبوظبي)

سجلت المراكز التجارية حركة نشطة متأثرة بموسم التخفيضات والتنزيلات التي تقدمها الكثير من المحال التجارية خلال فترة الصيف والتي تتراوح ما بين 20% إلى 70% في بعض المحال، وحملات التخفيضات التي نظمتها عدد من المراكز التجارية.

واستفاد قطاع التجزئة أيضا من ارتفاع الطلب على شراء مستلزمات السفر من مختلف السلع، حسب ما أكدته إدارات مراكز تجارية ومديري مبيعات في عدد من المحال التجارية.

وقال لؤي السامرائي المتحدث الرسمي لمركز ديرفيلدز التجاري بأبوظبي: يشارك 52 متجراً في عروضنا الترويجية لموسم الصيف، والتي تستمرّ في مختلف أنحاء مركز التسوق حتى 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف: تشمل الحسومات مختلف فئات المنتجات، بما فيها الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الرياضة واللياقة البدنية غيرها من المنتجات التي تلبّي جميع أذواق واحتياجات الزوّار. كما يحظى المتسوّقون بحسوماتٍ مميزة في مجموعة من متاجرنا، بالإضافة إلى عروضنا على التجارب الترفيهية، مثل توب بادِل ورويال سينما وغيرها.

ولفت إلى أن مثل هذه الحملات تتيح للمتسوقين الاستفادة من العروض والحسومات التي يقدمها مركز التسوق خلال موسم الصيف.

العروض الترويجية

وأوضح السامرائي أن: الخصومات والعروض الترويجية تساعد على استقطاب عدد أكبر من العملاء من مختلف الشرائح، ونعتمد على هذه الاستراتيجية لتعزيز شعبية مركز التسوق وزيادة الإقبال على متاجره المتنوعة. وقال: غالباً ما يرغب المتسوقون بالإنفاق أكثر خلال فترة الحسومات التي تتيح لهم شراء المزيد من المنتجات مقابل جزءٍ زهيد من سعرها الفعليّ، وبذلك يشهد مركز التسوق خلال فترات العروض الترويجية نسب مبيعات أعلى من الفترات الأخرى.

وأضاف: تتنوّع تفضيلات المتسوقين على مدار العام، وغالباً ما تشهد أشهر الصيف ارتفاعاً بنسبة مبيعات لوازم العطلات، مقارنةً بالأشهر الأكثر برودة، ويزداد الطلب على هذه المشتريات في أغلب الأحيان مع ارتفاع درجات الحرارة، بما فيها المستلزمات المنزلية والملابس وغيرها، حيث تعمل المحال المتنوعة على توفير احتياجات شريحة واسعة من المجتمع على مدار العام، مع تقديم منتجات وتجارب ترفيهية تناسب مختلف أوقات العام وتلبي جميع الأذواق.

مراكز الدار

من جانبها أطلقت مجموعة مراكز الدار التجارية عروضها وتخفيضاتها لموسم الصيف بمشاركة أكثر من 150 متجراً في كل من مركز «ياس مول» والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، و«الجيمي مول» في العين، وقدمت مراكز الدار حملات تسوق واربح في كل من «الجيمي مول» والمركز التجاري العالمي، بما في ذلك مجموعة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزوار، والتي تقدم عروضاً ترويجية خاصة وحسومات تصل حتى 75%.

واعتمدت المراكز التجارية مكافأة المتسوقين عن عمليات التسوق التي تصل لإنفاق مبالغ معينة مثل 200 و300 درهم بالدخول في السحب على مختلف الجوائز والمكافآت التي تصل إلى امتلاك سيارة فارهة، والعديد العديد من الجوائز الثمينة.