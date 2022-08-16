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الاقتصادي

«اللولو» تطلق مهرجان بهجة الهند

خلال تدشين المهرجان (من المصدر)
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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احتفالاً بعيد الاستقلال الهندي الخامس والسبعين، تم تدشين مهرجان «بهجة الهند» في متاجر اللولو عبر 235 هايبر ماركت في دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تدشين المهرجان رسمياً بواسطة معالي سنجاي سدير، سفير جمهورية الهند في دولة الإمارات، بحضور يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وسيف الدين طاهر روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وأرشانا أناند، الرئيس التنفيذي للأعمال في زي 5 العالمية في الوحدة مول بأبوظبي. بالتزامن مع ذلك، افتتح سفراء الهند لدى دول مجلس التعاون الخليجي المهرجان في متاجر اللولو هايبر ماركت.
وقال معالي السفير الهندي سنجاي سودير: «يسعدني أن أشارك مجموعة اللولو الاحتفال بمهرجان بهجة الهند في جميع متاجرها بالمناسبة التاريخية لاستقلال الهند المجيد»مهرجان رحيق الهند«، وأشكر مجموعة لولو على جهودهم المستمرة في الترويج الدائم للمنتجات الهندية من خلال متاجرها الرائدة. ومثل هذه المبادرات تعزز العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال يوسف على موسليام: «بمناسبة يوم الاستقلال الخامس والسبعين، أود أن أقول إن الهند هي قوة اقتصادية عظمى ناشئة، وأدت السياسة الخارجية الحكيمة لرئيس الهندي الوزراء ناريندرا مودي إلى علاقات أقوى بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كواحدة من شركاء الأعمال المخلصين للهند».
ومن ضمن فعاليات مهرجان بهجة الهند، تتوفر عروض خاصة في اللولو هايبر ماركت على 10 آلاف منتج.
 وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في المجموعة: «يتضمن مهرجان بهجة الهند أيضاً التنوع الثقافي الغني للهند، من خلال العديد من العروض والمسابقات وزيارات المشاهير خلال فترة الحملة».

الهند
اللولو
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