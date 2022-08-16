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الاقتصادي

الواحة كابيتال تبرم صفقة بيع مستودعات مع «بينينسولا» مقابل 555 مليون درهم

الواحة كابيتال تبرم صفقة بيع مستودعات مع «بينينسولا» مقابل 555 مليون درهم
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة الواحة كابيتال من خلال شركة «الواحة لاند» التابعة والمملوكة لها بالكامل، صفقة بيع 17 مبنى من المستودعات الصناعية المؤجرة والموزعة على خمس قطع أراضٍ في مشروع «المركز» للعقارات الصناعية إلى شركة «بينينسولا لإدارة العقارات المحدودة» («بينينسولا»)، المتخصصة في الاستثمارات العقارية والمسجلة في «سوق أبوظبي العالمي»، مقابل 555 مليون درهم.
يبلغ إجمالي المساحات الصناعية المشملة في الصفقة ما يقارب 362 ألف متر مربع. وتُسدد قيمة الصفقة نقداً بالكامل، ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2022 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتلبية الشروط المتفق عليها بين الطرفين. 
وعلاوة على ذلك، وافقت «بينينسولا» على الاستحواذ مستقبلاً على عقارات صناعية إضافية مكتملة البناء ومدرّة للدخل بمساحة 136 ألف متر مربع والتي تقوم «الواحة لاند» بتطويرها حالياً، ومن المتوقع أن يبدأ التأجير فيها بمجرد اكتمال أعمال البناء خلال الربع الثالث من العام 2023.
بعد إتمام صفقة البيع، ستستمر«الواحة لاند» في المضي قدماً في مسيرة تطوير أصول محفظة الأراضي المتبقية التي تمتلكها حالياً. كما ستواصل الشركة، مستفيدةً من إمكانياتها القوية وخبرتها الطويلة في مجال تطوير وإدارة الأصول، تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل لتطوير وتأجير وتسييل الأراضي والأصول، مع استمرارية البناء في مشروع «المركز».
وقال المهندس حازم سعيد النويس، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة لاند: «نجحت الواحة لاند، وعلى مدى سنوات عديدة، في تحويل موقع مشروع ‹المركز› الحالي من أرضٍ غير مطورة ممنوحة من حكومة أبوظبي إلى مجمع صناعي ولوجستي من الفئة الأولى. يوفر مشروع ‹المركز› للمستثمرين مرافق صناعية ولوجستية ومستودعات للصناعات الخفيفة في أبوظبي بالإضافة إلى أراض صناعية مجهزة بالبنية التحتية، مما تتناسب مع الصناعات الخفيفة والمتوسطة.».

شركة الواحة كابيتال
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