«طيران الإمارات» تشغل «A380» يومياً إلى بنجالورو 30 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تعتزم طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 للمرة الأولى إلى مدينة بنجالورو الهندية اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل وبذلك ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة تشغل خدمة منتظمة بأكبر طائرة ركاب في العالم إلى مطار كيمبيجودا الدولي في بنجالورو. ويلبي استخدام طائرة الإمارات العملاقة الطلب القوي على السفر من وإلى مدينة بنجالورو الواقعة في جنوب الهند ويتيح للعملاء الاستمتاع بخدماتها المميزة عبر شبكة عالمية أوسع. كما ستصبح بنجالورو ثاني مدينة في الهند تخدمها طائرة الإمارات A380 حيث يستمتع العملاء بالتجربة المتميّزة على خط دبي/ مومباي منذ عام 2014.

ومن المنتظر أن تخدم طائرة A380 بتقسيم الدرجات الثلاث الرحلة اليومية «ئي كيه 568/ 569» بين دبي وبنجالورو ما سيضيف سعة ضرورية لتلبية الطلب الكبير على الرحلات من وإلى الهند بعد تخفيف قيود السفر. وتواصل طيران الإمارات نشر طائراتها A380 في خدمة مزيد من الوجهات لتلبية الطلب المتنامي على مختلف الخطوط ما يعزز السعة على الرحلة الواحدة بنسبة تصل إلى 45 بالمائه أكثر من طائرة البوينج 777.

وتغطي شبكة طيران الإمارات بطائرات A380 حاليا أكثر من 30 وجهة وتخدم الناقلة حاليا أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست. وكانت طيران الإمارات قد باشرت عملياتها إلى الهند في عام 1985 بخدمات منتظمة إلى مومباي ودلهي وتعمل إلى بنجالورو منذ عام 2006. وتخدم طيران الإمارات حاليا تسع مدن هندية برحلات منتظمة وتوفر لعملائها اتصالا سلسا مع شبكتها العالمية عبر دبي.