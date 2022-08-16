«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة وميلانو

الشارقة (الاتحاد)

تطلق «العربية للطيران»، رحلات مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميلانو بيرجامو ابتداءً من 7 ديسمبر المقبل بمعدل أربع رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعتبر مدينة ميلانو أحدث إضافة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من إمارة الشارقة، والتي تزود قاعدة عملائنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بفرصة السفر إلى إيطاليا والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركة. ويأتي إطلاقنا لهذه الرحلات المباشرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية ليؤكد التزامنا تجاه عملائنا بتوفير وجهات جديدة لاستكشافها والاستمتاع بها، مع الحرص على تزويدهم بأفضل الخدمات. ونتطلع قدماً لبدء تسيير هذه الرحلات إلى مدينة ميلانو والترحيب بمسافرينا الراغبين باستكشاف هذه المدينة العريقة والتعرّف على معالمها».