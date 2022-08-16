أبوظبي تستضيف فعاليتين في مجالي التشييد والتصنيع

أبوظبي (وام)

تستعد أبوظبي لاستضافة اثنتين من أكثر الفعاليات ترقباً والأول من نوعهما على مستوى المنطقة، هما أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء، ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا، في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويهدف الحدث إلى استعراض أهم التقنيات والحلول المبتكرة في مجال التشييد والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة. كما تسعى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من خلال تنظيم الفعاليتين بالشراكة مع «شركة كونيكت» إلى تسريع التطور التكنولوجي في عمليات البناء والتصميم والصناعات التحويلية.

ويشهد الحدثين المرتقبين مشاركة واسعة من كبريات المؤسسات الحكومية متمثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة الاقتصاد وغرف الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين وجمعية عقود التأثيث البريطانية «BCFA» ومعهد تشارترد للبناء «CIOB» وجمعية التكنولوجيا الصناعية «MTA» ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وشركة الاتحاد للطيران.

وسيحظى الحدث بمشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات التشييد والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة، وسيشهد المعرض عرض منتجات وحلول مبتكرة وغيرها من الأنظمة والتكنولوجيا الحديث ووسائل الثورة الرقمية والجيل الرابع من مختلف الشركات.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «تقف أبوظبي اليوم على قمة التحول الاقتصادي من خلال إحداث نقلات نوعية في قطاعات الصناعات التحويلية والنمو الصناعي». وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسعى إلى تقديم مجموعة من الفرص لتعزيز التكنولوجيا الصناعية والحلول المبتكرة، من خلال تنظيم كل من الفعاليتين، بهدف تحقيق الاستراتيجيات الوطنية من خلال توفير منصة تجارية لقطاعات الإنشاءات والتصميم والصناعات التحويلية.

وعلى مدى ثلاثة أيام، تشهد الفعاليتين سلسلة من المناقشات المحفزة للفكر وورش عمل التي تجمع قادة الصناعات للتحدث عن استراتيجيات ومبادرات نمو قطاعات الإنشاءات والتصميم والصناعات التحويلية والذين يلقون الضوء على مختلف المواضيع ذات الأهمية كمستقبل سوق الإنشاءات والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعات الإنشائية ومستقبل التكنولوجيا في التصميم المعماري والابتكار في التصاميم والمساحات الذكية في الإنشاءات.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم ورشة عمل إنشاءات حصرية لتغطية النمذجة الشاملة إلى جانب التكنولوجيا الرقمية وذلك لرسم مستقبل ذكي مستدام. كما سيقدم العديد من أهم الشخصيات والقادة في هذا المجال والعاملين في مؤسسة حديد الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية وشركة المسعود والعديد من المؤسسات الأخرى للحضور معلومات قيمة خلال جلسات النقاش الخاصة ببناء مستقبل أكثر أماناً لصناعة الإنشاءات والطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الإنشاءات والهندسة المعمارية المستدامة والأبنية المستدامة.