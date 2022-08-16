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الاقتصادي

%10 ارتفاع أسعار العقارات السكنيـة في دبي

%10 ارتفاع أسعار العقارات السكنيـة في دبي
17 أغسطس 2022 02:16

يوسف العربي (دبي)

ارتفع متوسط أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة %9.9 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسب التقرير الفصلي لـ«CBRE» للاستشارات العقارية.
وأشار التقرير الصادر أمس  إلى زيادة متوسط أسعار الشقق في دبي بنسبة %8.7 كما ارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة %17.8.
 ولفت إلى أن متوسط أسعار الشقق في دبي 1114 درهما للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط أسعار الفلل 1335 درهماً للقدم المربعة. 

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وسجلت جميرا أعلى متوسط لمبيعات القدم المربعة للشقق بلغ 2082 درهماً، وفي قطاع الفلل سجلت نخلة جميرا أعلى متوسط معدل مبيعات للقدم المربع بلغ 3521 درهماً.
وبالنسبة للإيجارات سجلت ارتفاعاً بنسبة %23.7، مع ارتفاع متوسط إيجارات الشقق والفيلات بنسبة %23.5 و%24.8 على التوالي خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.
وفي يوليو 2022، بلغ متوسط إيجارات الشقق والفيلات 86.71 ألف درهم و260.94 ألف درهم سنويا على التوالي.
ورصد التقرير  أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق والفيلات على التوالي في دبي والذي جاء في نخلة جميرا، حيث بلغ متوسط الإيجارات 219.76 ألف درهم، وفي البراري حيث بلغ متوسط الإيجارات 925.01 ألف درهم.
ولفت التقرير إلى وصول إجمالي حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية في دبي 6524 معاملة في يوليو 2022، بزيادة 58% عن العام السابق. 
وارتفعت المبيعات على الخريطة بنسبة 59% ومبيعات السوق الثانوية بنسبة 57.1%.  وبلغ إجمالي حجم المعاملات في العام حتى تاريخ يوليو الماضي 45793 معاملة وهو أعلى إجمالي تم تسجيله منذ عام 2009.
وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سي بي أر أي»CBRE» إنه على الرغم من فترة الصيف، التي تشهد عادةً مستويات نشاط أكثر هدوءً، ظل نشاط المبيعات في سوق العقارات السكنية في دبي منتعشا في يوليو 2022.
ولفت إلى أن ارتفاع  أسعار الإيجارات السكنية في دبي بنسبة 23.7%  خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي يمثل أعلى معدل نمو سنوي منذ مايو 2014. 
وفيما يتعلق بالمواقع الثلاثة الأولى لنمو إيجارات الشقق خلال  12 شهرا حتى يوليو 2022، شهدت الإيجارات في «نخلة جميرا»، و«وسط مدينة دبي» و«دبي مارينا» زيادة في الإيجارات بنسبة 39.8% و38.4% و35.7% في المتوسط على التوالي.

 

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